Pineto-Carrarese 0-0, azzurri fermati in Abruzzo

Pineto (Teramo), 1 marzo 2024 – Pareggio a reti bianche per la Carrarese in casa del Pineto. E’ comunque un pareggio di sostanza, che vale l’ottavo risultato utile consecutivo. Non è stata una partita brillante e piacevole, quanto piuttosto spigolosa (9 ammoniti), tra due squadre che quasi mai hanno provocato apprensioni alle due difese. Alla Carrarese rimangono le recriminazioni per il gol annullato nel finale a Capello nel fuorigioco, ma l’occasione più grossa viene sprecata dai padroni di casa con Borsoi che spara alto da ottima posizione.

Il tabellino

PINETO (4-3-3): Mercorelli 6; Baggi 6, De Santis 6, Ingrosso 6 (37’ st Villa sv), Borsoi 5; Germinario 6 (38’ st Iaccarino sv), Lombardi 6, Manu 6; Teraschi 5.5 (12’ st Njambe 6), Chakir 5.5 (29’ st Gambale 6), Volpicelli 6.5. A disp.: Grilli, Tavoni, Della Quercia, Macario, Foglia. All. Beni 6.

CARRARESE (3-4-1-2): Bleve 6; Illanes 6, Di Gennaro 6.5, Imperiale 6; Zanon 6 (43’ st Coppolaro sv), Della Latta 5.5 (8’ st Capezzi 6), Schiavi 6 (44’ st Zuelli sv), Cicconi 6; Panico 5.5 (19’ st Palmieri 6), Finotto 5.5; Capello 5.5. A disp.: Tampucci, Mazzini, Cerretelli, Grassini, Boli. All. Calabro 6.

ARBITRO: Catanoso di Reggio Calabria 6.Guardalinee: Moroni-Singh.Quarto ufficiale: Scarati.

NOTE: spettatori 700 circa. Ammoniti: Schiavi, Della Latta, Capello, Chakir, Volpicelli, Manu, De Santis, Illanes, Coppolaro. Angoli 4-2 per la Carrarese. Recupero tempo pt 1’, st 4’.