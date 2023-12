A San Piero spunta lo striscione d’incitamento: "Impegno, grinta e sudore... fuori le p...e"

di Michele Bufalino

Il tifo nerazzurro adesso si aspetta una risposta anche dalla squadra. A poche ore dalle prime risposte su stadio e centro sportivo da parte della società nerazzurra, i tifosi hanno fatto visita ai calciatori nerazzurri, lasciando uno striscione a San Piero a Grado, alle prime ore del mattino. "Impegno, grinta e sudore... fuori le p..." scrive la Curva Nord. Una situazione complessa per la truppa di Alberto Aquilani che è uscita sconfitta per 2-0 da Catanzaro e si trova in una profonda crisi di risultati con una sola vittoria nelle ultime sette partite, con il peggior attacco del torneo Cadetto. Il messaggio chiaro da parte dei tifosi nerazzurri è volto a cercare di invertire una tendenza che ha portato il Pisa al tredicesimo posto, a soli due punti dalla zona playout. Sabato l’avversario di turno sarà il Palermo che, seppur in una situazione migliore di classifica, all’ottavo posto e con 7 punti in più dei nerazzurri, vede traballare la panchina di Eugenio Corini. L’allenatore dei rosanero è quello che rischia di più, ma anche il Pisa non può permettersi di essere ulteriormente fagocitato in classifica. Una nuova sconfitta, nuovi passaggi a vuoto, potrebbero seriamente far pensare alla dirigenza di modificare qualcosa e anche Aquilani potrebbe essere a rischio, come parte del gruppo squadra, quando il calciomercato di gennaio incombe. Nel frattempo i tifosi hanno fatto fronte compatto e hanno iniziato a organizzare la trasferta siciliana in un buon numero. A ieri infatti sono oltre 250 i tifosi che hanno acquistato i biglietti per la partita. Partecipazione sia da parte dei gruppi della Curva Nord, che seguiranno in buon numero anche a causa di alcuni rientri al termine delle diffide, sia da parte di altri gruppi come il Centro di Coordinamento e Club autonomo, ma anche di tanti che si muoveranno con mezzi propri. Intanto è stato nominato anche l’arbitro per Palermo-Pisa di domani pomeriggio.

Sarà Giuseppe Collu di Cagliari, che non ha mai diretto il Pisa nella sua carriera e vanta per il momento due presenze in Serie A e cinque in Serie B. Nel frattempo ieri sono emerse anche alcune novità sull’ultima trasferta del 2023, quella del Libero Liberati di Terni, prevista per il giorno di Santo Stefano. La partita, l’ultima del girone d’andata, è stata inserita fra le gare con possibili profili di rischio dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Per il momento solo alcune misure di sicurezza sono state suggerite, da valutarsi in sede di Gos. Potrebbero essere venduti i biglietti solo per i residenti della provincia di Pisa nel settore ospiti, come già avvenuto per le gare di Catanzaro e Palermo, ma anche il rafforzamento dei servizi di prefiltraggio e filtraggio con l’aumento degli steward. Scongiurato invece il rischio di una trasferta con tessera del tifoso.