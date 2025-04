Alexander Lind del Pisa infortunato: ottimismo per il rientro nei playoff

Il fiato in casa nerazzurra rimane sospeso. Il "rinoceronte" Lind è ancora fermo ai box dopo il problema muscolare che lo ha bloccato nel corso della rifinitura svolta a Pasqua, in previsione della gara – poi rimandata – contro la Cremonese. E, a ben vedere, probabilmente la concatenazione di eventi generata dalla morte del Santo Padre, indirettamente, ha agevolato il Pisa.

Da una parte lo Sporting Club potrà affrontare la rivale più forte tra quelle rimaste in calendario al termine della corsa, quando potrebbe aver già messo in cassaforte la miglior posizione in vista dei playoff.

Dall’altra la partita che il Pisa sarà costretto a giocare senza il suo centravanti titolare, sulla carta, ha un coefficiente di difficoltà inferiore rispetto alla gara programmata a Pasquetta: il Brescia non vale la Cremonese, anche se le "rondinelle" hanno l’enorme stimolo di correre il più velocemente possibile per evitare di incappare per il secondo anno consecutivo nella lotteria dei playout (o peggio).

A conti fatti, quindi, l’infortunio capitato ad Alexander Lind potrebbe essere assorbito con un contraccolpo abbastanza lieve, anche se il lavoro svolto dal numero 45 per i compagni non ha eguali là davanti. L’attaccante danese oggi dovrebbe sottoporsi agli esami strumentali, necessari per individuare con dovizia di particolari l’entità del guaio muscolare verificatosi lo scorso 20 aprile: le sensazioni che filtrano dagli ambienti nerazzurri rimangono di grande fiducia e ottimismo. Il calciatore si è fermato subito dopo aver avvertito il dolore alla coscia: i test medici chiariranno se ha fatto in tempo a evitare la lesione oppure, nel caso più sfortunato, che tipo di danno ci sia e quali saranno le relative previsioni per il rientro. Certamente i tempi per vederlo tra i convocati per la sfida del "Rigamonti" – venerdì 25 aprile alle 15 – sono molto stretti, anche nel più roseo degli scenari: la guida dell’attacco nerazzurro toccherà verosimilmente a Henrik Meister, che avrà così la possibilità di rifarsi dopo la scialba prova offerta nell’ultima gara da titolare, quella giocata contro il Modena.

Le valutazioni su Alexander Lind invece proseguiranno di giorno in giorno, con lo staff medico e i collaboratori di mister Inzaghi che sfrutteranno ogni momento per approfondire il suo stato di salute in vista del doppio impegno della prossima settimana. Proprio il calendario fittissimo impone la massima cautela anche se, come dicevamo prima, in casa nerazzurra rimane la fiducia di poterlo rivedere – anche soltanto per uno spezzone – tra il 1° maggio (in casa contro il Frosinone) e domenica 4 (in trasferta a Bari). Tutto il resto della batteria di interpreti offensivi è a disposizione di Pippo Inzaghi, a cominciare da Tramoni e Morutan, i quali hanno approfittato del rinvio della gara con la Cremonese per mettere altra benzina nelle gambe: il loro utilizzo dal 1’, con Moreo spostato nella posizione di terminale, rappresenta l’altra variante da schierare a Brescia.

M.A.