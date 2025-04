Alexander Lind: il "rinoceronte" danese che trascina il Pisa con i suoi gol

C’è una statistica curiosa riguardo ad Alexander Lind. Il "rinoceronte" danese ha trovato la rete in sette occasioni in campionato fino a questo momento, e queste partite si sono concluse con sei vittorie e un pareggio. L’unica volta in cui non sono arrivati i tre punti è stata nella sfida dell’Arena contro il Cosenza, nella quale un capolavoro di Fumagalli nel recupero decretò il 2-2 finale. Per il resto, la regola matematica sembra essere: se Lind segna, il Pisa vince sempre. E non solo: cinque dei sette gol segnati hanno rappresentato la prima marcatura della squadra, dimostrando quindi abilità nello stappare partite complicate. È successo anche a Reggio Emilia, in una prestazione che gli ha valso il premio di miglior giocatore dell’intero turno di campionato. Per la terza volta ha realizzato nella stessa partita un gol e un assist, primato condiviso per il danese. Lo abbiamo capito: non si può giudicare Lind solo dalle reti, ma è da analizzare il pacchetto completo. Corse, sportellate, e un amore per la maglia e la causa che non scopriamo di certo oggi. "Sta veramente molto bene qui a Pisa! Si sente apprezzato, per lui è molto importante, è come casa". Così raccontano John Knudsen e Lars Mikkelsen, due amici di famiglia di Alexander e della sua ragazza, intercettati nell’intervallo dell’ultima partita del Pisa all’Arena. In questa stagione, infatti, non è certamente inusuale trovare danesi allo stadio. Siamo stati anche aiutati dal fatto che, oltre a presentare tratti somatici dal chiaro richiamo nordico, indossavano appunto la maglia di Lind.

"Quattro calciatori della Danimarca in un club, per giunta di Serie B, non è certamente una cosa ordinaria!". Come dargli torto. Il Pisa vanta, ma già lo sapete, oltre a Lind, anche Hojholt, Abildgaard e Meister, oltre al norvegese Solbakken ad aggiungere la comunità scandinava nello spogliatoio nerazzurro. "Per noi questo club è diventato "danese-italiano" proseguono i due. Pisa regala un connubio incredibile: partita allo stadio e visita alla città: "Abbiamo unito il viaggio alla partita. Davvero una bella esperienza". Quindi, John e Lars proseguono nel racconto di Lind: "Lui e la sua ragazza non si sentono soli. Non era scontato, avrebbero potuto esserlo maggiormente da altre parti". È vero, ma Lind a Pisa ha costruito da subito un legame speciale. Come gli applausi che hanno seguito l’espulsione contro il Cittadella, presa dopo non aver gradito la mancanza di rispetto dell’avversario. Ma d’altronde, quel ragazzone danese dai lunghi capelli è la prima arma di Inzaghi da sfoderare con gli avversari.

Lorenzo Vero