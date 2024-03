ALLENAMENTI. A San Piero a Grado obiettivo Palermo

È ripresa ieri, dopo due giorni di riposo, l’attività del Pisa. Dopo la sconfitta di Como e la conseguente sosta per le nazionali, Aquilani e il suo staff hanno concesso la domenica e il lunedì libero ai giocatori. Quindi, ieri si sono riaperti i cancelli del centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado. Allenamento pomeridiano per i nerazzurri, che proseguiranno questa mattina e in quella di domani. Come accaduto nelle precedenti soste del campionato, non sono previste amichevoli, con gli allenamenti che proseguiranno venerdì fino al sabato, prima nuovamente di due giorni di riposo.

L’obiettivo del Pisa in questa settimana sarà quello di preparare la sfida del giorno di Pasquetta dell’Arena Garibaldi contro il Palermo, ma in campo largo, ultima settimana di progettazione e riposo per preparare le ultime otto giornate di campionato, continuando a inseguire l’obiettivo rappresentato dalla zona playoff. Dal primo aprile al 10 maggio, quaranta giorni di lavoro prima della chiusura della stagione regolare. Ogni allenamento è oro, tanto più poterlo fare con minore tensione legata al risultato (che i nerazzurri tanto hanno sofferto in stagione), soprattutto dopo una sconfitta che ha posto freno a una splendida risalita in classifica. A differenza della gran parte delle squadre di Serie B, Aquilani dovrà lavorare queste settimane senza cinque giocatori, impegnati con le rispettive nazionali (una media da squadra di Serie A) e che torneranno solamente a metà della prossima settimana. Affinazione concettuale, qualche "sorpresa" per il finale di stagione e il recupero di condizione al meglio di giocatori chiave quali Ernesto Torregrossa e Nicholas Bonfanti.

