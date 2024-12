Anche i numeri parlano. Al tiro 17 volte, specchio centrato in 5 occasioni

Dominio totale e indiscutibile: i numeri e le statistiche collezionate dal Pisa nella sfida di venerdì sera legittimano il successo ottenuto contro il Bari. Non a caso anche il tecnico avversario, Moreno Longo, non ha avuto remore nell’ammettere la superiorità della compagine nerazzurra: "Il Pisa ha vinto meritatamente, attualmente il gap tra noi e loro è molto ampio e lo si è visto nell’arco dell’intera gara".

Un match senza storia quindi, nel quale la squadra di Superpippo è riuscita ad andare al tiro addirittura in 17 occasioni, centrando lo specchio della porta "appena" 5 volte. Questo potrebbe essere l’unico "neo" nella performance sfoderata da Marin e soci: ma si tratta di una puntualizzazione più di prassi che di sostanza. Perché, a fronte di questa produzione offensiva, gli avversari sono riusciti a impegnare Semper soltanto una volta, con un tiro sgonfio e privo di pretese in avvio di gara: dopodiché il nulla. Merito indiscutibile dello Sporting Club che ha surclassato i "galletti" in tutte le voci più importanti ai fini statistici: 27 contrasti vinti contro i 19 conquistati dal Bari, 24 duelli aerei positivi a fronte di 20 persi.

Anche per quel che riguarda il contributo dei singoli, il ruolo da protagonista che alcuni interpreti si sono ritagliati venerdì sera non è stato casuale.

Simone Canestrelli si è piazzato al centro del palcoscenico con i suoi due assist vincenti: passaggi che rientrano nei 255 metri in avanti percorsi dai suoi suggerimenti per i compagni. E non pensate che il numero 5 abbia compiuto la maggior parte di questi passaggi nei pressi della propria area di rigore: su 50 palloni totali manovrati fino al momento della sostituzione, esattamente la metà (25) ne ha toccati nella porzione mediana del campo, confermando così il nuovo ruolo di regista aggiunto nella costruzione della manovra.

Con il suo tempismo e la sua fisicità, Canestrelli si sta affermando sempre di più anche come risorsa preziosa sui calci piazzati.

Uno dei pochissimi aspetti sul quale anche lo stesso Inzaghi, nelle scorse settimane, aveva posto l’accento: puntuale è arrivato il miglioramento anche in questo fondamentale, consentendo allo Sporting Club di sbloccare il punteggio di una gara che sembrava stregata.

M.A.