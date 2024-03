"Andiamo a dettare il gioco". Corrado e il "bel pubblico"

Il presidente Giuseppe Corrado rispedisce al mittente le voci di un interessamento della Fiorentina per il tecnico Alberto Aquilani in una lunga intervista a un portale di Palermo. "Ha un contratto con noi per un altro anno - sono le parole del presidente ad ‘I love Palermo Calcio’. Aquilani è un giovane con idee interessanti e si è fatto apprezzare in una stagione falcidiata dagli infortuni. Adesso inizia il periodo delle voci e ormai è diventato il di moda vendere anche gli allenatori. Volendoci scherzare su chi lo vuole deve comprarlo".

Tanti i temi trattati dal presidente nerazzurro, tra cui anche la sfida di domani pomeriggio all’Arena Garibaldi. "Affronteremo il Palermo mantenendo la nostra natura. Proveremo a dettare il gioco come spesso facciamo, anche se non sempre quest’anno ci è andata bene - prosegue Corrado -. Speriamo di contare anche su un’atmosfera migliore visto l’allargamento della capienza della curva ad altri cinquecento posti, dopo i tanti problemi avuti in questa stagione. Mi aspetto dunque di poter godere del bel pubblico conosciuto in questi sette anni a Pisa". Corrado è anche tornato a parlare di Fabrizio Lucchesi, ex presidente e direttore sportivo del Pisa, rispondendo ad una specifica domanda sulle gestioni di Pisa e Palermo e chiedendo l’istituzione di una blacklist nel calcio: "Chiediamo alla Federazione di stabilire delle regole che vigilino sulle cattive gestioni - ribadisce il presidente del Pisa Corrado -. Ci sono stati manager che avevano già alle spalle dei disastri analoghi, per i quali si sarebbe dovuta applicare la blacklist che ci era stata garantita. Chi sbaglia già una volta non può farlo altre volte, soprattutto nel rispetto dei tifosi. La Federazione deve dunque intervenire perché alla fine le squadre falliscono e questi personaggi finiscono anche per arricchirsi, andando poi a fare danni da altre parti". Corrado infine parla anche del campionato del Palermo, così come di quello del Pisa, ribadendo che l’equazione investimenti-risultati non sempre sia lineare e ci si debba soffermare più sul progetto: "Io sarei contento perché non giudico negativo il campionato del Palermo. È chiaro che i tifosi vorrebbero vincere sempre e in tempi brevi, ma l’equazione investimenti-risultati non è sempre lineare - conclude il presidente del Pisa -. Penso sia importante soffermarsi sul progetto e sulle potenzialità di un club. Non dobbiamo poi dimenticare che la promozione può passare anche dai play-off. Basti guardare l’esempio del Monza andato in Serie A vincendo lo spareggio con noi e affermatosi negli anni successivi. Nel calcio i programmi contano, bisogna solo avere pazienza".

