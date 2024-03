Aquilani a forza nove

La corsa playoff inizia da Como. Nove giornate a un coefficiente di difficoltà variabile per la squadra di Aquilani che, per la prima volta in tutto il campionato, dopo aver sempre oscillato tra la decima e la quindicesima posizione, oggi si ritrova all’ottavo posto, con licenza di sognare. Sarà una dura lotta nel corso delle 9 giornate che separeranno il Pisa dal finale di stagione regolare. Una vera e propria battaglia, giornata dopo giornata, per cercare di raggiungere quell’obiettivo di inizio stagione che passa dalla partecipazione ai playoff. Tra il settimo e il quindicesimo posto infatti ci sono ben nove squadre racchiuse in un fazzoletto di 4 punti. Bastano una o due giornate per passare dal paradiso all’inferno e viceversa. I nerazzurri però non sono mai stati così in alto e, rispetto al girone d’andata, hanno anche ottenuto 6 punti in più rispetto alle partite giocate contro le stesse avversarie, a conferma di un lento, ma costante miglioramento, al netto di qualche inciampo contro squadre di alta classifica.

La occasione per il salto di qualità arriva adesso, poiché i nerazzurri, attualmente ottavi, non hanno mai vinto contro le prime 7 squadre della classifica. Il calendario offre però immediatamente la possibilità di cambiare il proprio presente e il proprio destino. Il Como (sabato al Sinigaglia alle 14) infatti si trova al quarto posto con 52 punti. I lariani arrivano a questo appuntamento dopo una sconfitta importante in alta quota contro la Cremonese, rimanendo in dieci uomini fin dai primi minuti di gioco, ma nelle tre precedenti uscite gli azzurri erano riusciti a battere il Venezia (2-1), il Lecco (3-0) e pareggiare con la capolista Parma (1-1). Sarà il primo vero banco di prova di queste ultime 9 giornate di campionato. Seguirà la sosta per le nazionali che potrebbe permettere al gruppo nerazzurro di ricaricare le batterie in vista del finale di stagione. L’attenzione sarà poi subito rivolta alla sfida dell’1 aprile contro il Palermo, all’Arena Garibaldi. Partita importantissima non solo perché l’avversario di turno si trova in quinta posizione, ma anche per il probabile e tanto atteso ritorno della Curva Nord sugli spalti, con il previsto completamento dei lavori del ‘curvino’ da parte del Comune di Pisa. Il 6 aprile invece scontro diretto con il Brescia in trasferta al settimo posto, con un solo punto in più in classifica (alle 14).

Seguirà la gara contro la Feralpisalò all’Arena il 13 aprile alle 14. Ancora da definire poi date e orari delle ultime cinque partite della stagione regolare. I nerazzurri dovranno affrontare prima il Bari in terra pugliese, quindi un doppio scontro d’alta quota contro il Catanzaro (in casa) e la Cremonese (in trasferta) e infine due gare difficili contro il Sud Tirol (all’Arena Garibaldi) e l’Ascoli (in trasferta), con due squadre attualmente coinvolte nella lotta alla salvezza e che venderanno cara la pelle. A quel punto si tireranno le somme sulla stagione.