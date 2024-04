Aquilani: "Con la Cremonese servirà una prestazione incredibile"

Pisa, 30 aprile 2024 - Il tecnico Alberto Aquilani presenta il match di domani contro la Cremonese, importantissimo snodo playoff, a tre giornate dalla fine. Ecco le sue parole.

Mister come stanno i ragazzi? Veloso e Marin in particolare? “Abbiamo un paio di giocatori da valutare, ovvero Hermannsson e Leverbe, che hanno qualche problema. Marin credo sia recuperato, il resto sta bene. Veloso non ci sarà domani, ma ci auguriamo di recuperarlo per la prossima”. Un giudizio sulla Cremonese? “La Cremonese è una squadra forte, ha una rosa importante e gioca bene. Sarà una di quelle che si giocheranno la Serie A. Sappiamo che affronteremo una partita difficile. Veniamo da una buona partita, abbiamo fatto poco, perciò la preparazione è stata diversa”. Turno infrasettimanale, poco tempo per preparare la partita. “Sono valutazioni che andremo a fare in allenamento per capire chi ha giocato e come stanno. Il ballottaggio è quotidiano e non mi preoccupo. Tutti mi danno la garanzia di essere concentrati. Bisognerà però far fatica, ci vuole energia e spirito”. Per il Pisa meglio affrontare la Cremonese adesso? Potrà essere determinante la velocità sulle fasce del Pisa? “Credo poco ai momenti negativi, specialmente quando si parla della Cremonese. Ovviamente dobbiamo analizzare le partite che hanno fatto e dobbiamo cercare di capire. Sintetizzare la Cremonese come una squadra non di ritmo mi sembra sbagliato, certamente abbiamo dei giocatori veloci sulle fasce, ma loro hanno un motore importante. Credo che possa essere una componente, ma quando giocheremo entrambi sarà come giocare a braccio di ferro. Arriviamo a tre giornate dalla fine e il collettivo dovrà farla da padrone”. Ci saranno tifosi al seguito. “I tifosi ci accompagneranno e faremo di tutto per dargli una soddisfazione, siamo felici che ce ne siano così tanti al seguito”. Parliamo di Beruatto, autore di un’ottima partita con il Catanzaro e in top 11 di giornata. Può essere un valore aggiunto? Calabresi invece come sta? Potrebbe essere impiegato a Cremona? Touré impiegato dietro la punta, col Catanzaro ha giocato sulla cerniera di centrocampo. “Avete nominato tre giocatori importanti con diverse caratteristiche. Non voglio soffermarmi sui singoli. Voglio assicurarmi che sono calciatori importanti per noi. Touré da la sensazione sempre di poter dare una mano, Calabresi ha sempre giocato, ma è pronto, mentre Beruatto deve continuare a fare ciò che sta facendo”. Migliore difesa del campionato contro il terzo migliore attacco del girone di ritorno. Come si batte la Cremonese? “Nella partita secca tutto è in discussione. Siamo consapevoli di affrontare una squadra importante e quando si affronta una squadra così dobbiamo essere molto concentrati. Noi siamo una squadra che i gol li fa, ma ne subiamo anche tanti, questo è un aspetto da migliorare”. Lotta ai playoff. Cosa senti di dire ai tifosi per caricare la partita? “L’unico modo per caricarla è fare la partita che abbiamo fatto con il Catanzaro. Se la gente vede i giocatori lottare allora ti segue. Le prestazioni sono tecniche, fisiche e mentali”. Le quattro squadre che lottano per i playoff hanno pareggiato. Il Pisa non ha mai vinto con le prime cinque. Vincere darebbe uno slancio importante. “Me sa proprio de si… Alla lunga quel punticino di Bari magari può anche risultarci utile. Bisogna pensare di fare punti, ma anche che giocheremo a Cremona. Fino a due settimane fa provava ad andare in Serie A direttamente. Dovremo essere razionali, umili e fare una partita incredibile”. Analizziamo il momento di Bonfanti, Moreo e Torregrossa. “Tutti e tre sono giocatori importanti, stanno bene e cercheremo di metterli nelle migliori condizioni per giocare una buona partita. Torregrossa sta meglio, ma sono tutti pronti. Da qui alla fine speriamo possano darci ciò di cui abbiamo bisogno”.

Michele Bufalino