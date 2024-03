Aquilani, il colore viola

Una stagione da concludere, un obiettivo da raggiungere. Poi, per tutto il resto, si tireranno le somme a fine stagione. Da qualche giorno il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani è al centro di alcune voci di mercato che lo vedrebbero corteggiato dalla sua ex squadra, la Fiorentina, stavolta per il ruolo di allenatore della prima squadra in previsione di una separazione tra la società viola e il tecnico Vincenzo Italiano. Una suggestione comparsa inizialmente dalle colonne di Tmw, approfondita ieri su La Gazzetta dello Sport.

Solo voci, oppure c’è qualcosa di concreto? Per il momento il tecnico è concentrato sul suo lavoro a Pisa, anche in relazione al suo contratto in scadenza nel giugno 2025. La società, per il primo anno, ha chiesto ad Aquilani come obiettivo quello del raggiungimento dei playoff e i nerazzurri sono in corsa per questo traguardo con almeno altre sette squadre per otto partite da vivere al cardiopalma. Nel calcio però, si sa, gli equilibri cambiano a ritmi repentini. Aquilani, non è un segreto, è legatissimo all’ambiente di Firenze, a Daniele Pradé e al compianto diggì Joe Barone. Lì è cresciuto come allenatore fino a "lasciare il nido", cercando di farsi strada, col Pisa, tra i professionisti, considerata una gavetta dal tecnico nerazzurro, una prima esperienza dove farsi le ossa in panchina.

Aquilani non sarebbe il primissimo nome sulla lista della Fiorentina, con Pradé che, principalmente, stando a quanto emerge dal capoluogo di Regione, punterebbe Daniele De Rossi, ma difficilmente riuscirà a strapparlo alla Roma. E’ qui che rientra in gioco Aquilani, nel novero di una serie di allenatori con lo stesso profilo, poiché giovani e con idee fresche. Ogni dialogo per il post-Italiano però è rimandato e lo stesso Aquilani prima dovrà concludere la stagione al Pisa, ma prima ancora sarà la Fiorentina che dovrà parlare con la società nerazzurra. La vicenda è simile, anche se a parti invertite, con quanto avvenuto lo scorso anno. Aquilani infatti, prima di potersi accordare col Pisa nel luglio scorso, non solo doveva terminare il corso di allenatore, ma doveva anche risolvere il suo contratto con la Fiorentina. Adesso invece, per tornare a Firenze, sia il tecnico, sia la società viola, dovranno passare prima dalla dirigenza nerazzurra. Che per Aquilani ha in mente di proseguire con il progetto biennale.

Il mercato però è già "caldo". Non solo in panchina. Lorenzo Lucca, che sarà riscattato a fine stagione dall’Udinese per 8 milioni, è nel mirino del Milan e della Roma, dopo esser entrato nel giro della nazionale.