Aquilani-Pisa Storia di un matrimonio in bilico

Un weekend di transizione, in attesa delle decisioni sul futuro del Pisa. Altri due giorni di apparente tranquillità in città dopo l’ultimo allenamento di venerdì. Mentre la squadra tornerà domani ad allenarsi per un’altra settimana (e forse anche oltre), rimanendo fino all’ultimo rompete le righe della stagione, come tutti coloro che sono impegnati nella corsa ai playoff, dietro le quinte si attendono decisioni e annunci sulle due vicende più calde, quelle relative al tecnico Alberto Aquilani e a Stefano Stefanelli. Entro 10-15 giorni al massimo sarà ufficializzato il destino del direttore sportivo nerazzurro. Stefanelli da mesi è corteggiato da Cristiano Giuntoli, che lo vorrebbe come braccio destro alla Juventus. Sembra quasi una formalità il suo passaggio in bianconero, ma il Pisa avrebbe già pronto eventualmente un piano B. Per ora si parla con insistenza di Paolo Bravo del Sudtirol, conteso anche dall’Empoli. Il diesse avrebbe ancora un anno di contratto. Più complicata la vicenda Aquilani. La Fiorentina, che lo cerca da almeno un mese, deve attendere il finale di stagione tra Conference League e campionato, dato che il 2 giugno ci sarà l’ultima partita dei viola.

Inoltre c’è da capire quale sarà la volontà della società, alla luce delle ultime dichiarazioni del tecnico. Aquilani potrebbe anche andar via a prescindere dalla Fiorentina (i risultati non hanno convinto la proprietà), ma resta un punto interrogativo al quale rispondere nel più breve tempo possibile. Ripartire con un nuovo tecnico e un nuovo lungo casting esporrebbe a nuovi ritardi sulla tabella di marcia.

Intanto Gaetano Masucci sta attendendo una risposta dalla società nerazzurra: "Ho fatto una chiacchierata con la società e sto aspettando. Sicuramente ci sono altre priorità ma stiamo cercando di capire in che veste posso essere utile", ha detto il calciatore a TmW nelle scorse ore. Per lui da tempo si è aperta l’opportunità di lavorare nei quadri dirigenziali, dopo aver passato il corso di direttore sportivo. E poi il calciomercato. In queste ore ci sono grandi speculazioni su alcuni calciatori nerazzurri, specialmente da Spezia. I liguri vorrebbero ridiscutere la posizione di Nagy (riscatto fissato a 1,2 milioni), mentre il Pisa è interessato al difensore Dimitris Nikolaou. Dalla Liguria arrivano conferme su un interessamento dei nerazzurri, anche se la strada appare difficile. Il Torino lo vuole e anche all’estero Nikolaou piace molto.

Se arriverà un’offerta importante, pari a 2,5 milioni di euro, potrebbe partire. Allo Spezia piacerebbero anche Hermannsson e Sibilli, se quest’ultimo non dovesse essere riscattato dal Bari, ma nulla è stato deciso. C’è anche un nome nuovo di mercato sul piatto. I nerazzurri seguono Mattia Compagnon (classe 2001), esterno della Juventus Next Gen, quest’anno in prestito alla Feralpisalò (29 gare, 5 gol). Piace però anche a Genoa, Lecce e Catanzaro.