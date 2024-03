Arena. Bonfanti: al lavoro per recuperarlo

Prosegue la settimana di lavoro del Pisa verso la sfida contro il Como. Nella giornata di oggi, i nerazzurri svolgeranno la propria seduta di allenamento sul prato dell’Arena Garibaldi, dove torneranno venerdì, prima di partire verso la Lombardia. Lo staff di Aquilani è al lavoro per tentare di recuperare Nicholas Bonfanti. L’obiettivo per la partita del "Sinigaglia" è quella di riavere tra i convocati il numero nove, reduce dall’infortunio di Cittadella (a pochi minuti dall’ingresso in campo) che lo ha costretto al forfait contro la Ternana. Difficile, quindi, quasi impossibile – a oggi – immaginare la sua presenza nell’undici titolare. Le logiche nella gestione degli infortunati, così come per quanto riguarda Torregrossa, saranno figlie anche di valutazioni considerando l’imminente sosta per le nazionali.

Valutazioni per quanto riguarda anche la convocazione di Matteo Tramoni. Da un po’ di tempo l’esterno francese è tornato in gruppo, e Aquilani valuterà se portarlo in panchina già sabato, o aspettare la ripresa contro il Palermo. Per il resto della rosa, anche questa settimana l’allenatore avrà più scelte a disposizione, e un D’Alessandro sempre più in condizione e più vicino alla titolarità. Nessuno squalificato dopo l’ultima partita, con diffidati Barbieri, Canestrelli, Leverbe e Piccinini. Chi non sarà della partita, invece, sarà Gabriel Strefezza. Il grande colpo del calciomercato invernale del Como (e della Serie B) è stato espulso nel primo tempo della sfida promozione dell’ultima giornata contro la Cremonese, persa per 2-1.

Lorenzo Vero