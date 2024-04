ARENA. Scatta la prevendita molte restrizioni (per gli ospiti)

Al via da ieri mattina la prevendita per i biglietti della sfida tra Pisa e Catanzaro. Una prevendita con molte restrizioni, come emesso dalle autorità competenti. Infatti, non sarà attivata la vendita online, con i tagliandi acquistabili in tutti i punti vendita del circuito Ticket One (Pisa Store in via Oberdan, Pisa Store di via Luigi Bianchi, Solo Pisa di via Piave e il Tifo Pisa di Fornacette) solamente dai residenti in Toscana, esclusa la provincia di Firenze (una stretta dovuta al gemellaggio tra la tifoseria viola e quella calabrese), per quanto riguarda i settori di Curva Nord, gradinata e tribuna. Limitazioni più severe per gli ospiti, che per poter recarsi all’Arena Garibaldi dovranno essere titolari di tessera del tifoso. I prezzi rimangono invariati rispetto all’ultima sfida contro la FeralpiSalò. Nerazzurri chiamati a mantenere un’imbattibilità casalinga che va avanti da quattro partite, contro un Catanzaro reduce dal pareggio a reti bianche contro la Cremonese. I ragazzi di Vivarini sono in attesa di capire le condizioni di Ambrosino, che nell’ultima partita ha rimediato una botta alla caviglia, e dell’ex Verna, alle prese con un affaticamento al ginocchio. Incognita anche per Ghion, che nell’allenamento di domenica ha lasciato anzitempo il campo. Il rischio è quello di una possibile ricaduta sulla lesione muscolare alla coscia sinistra, che lo ha tenuto fuori già tre mesi in questa stagione. Quella del centrocampista sarebbe un’assenza pesante per il club, che a livello di classifica è comunque praticamente certo dell’accesso ai playoff.

Lorenzo Vero