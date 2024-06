Bonfanti in nazionale under 20: "E' stato un anno difficile per me"

Pisa, 3 giugno 2024 - Importante riconoscimento per l’attaccante del Pisa Sporting Club Nicholas Bonfanti, convocato per il prossimo raduno della Nazionale Under 20. Il Commissario Tecnico Bollini ha inserito il nome del numero 9 nerazzurro nell’elenco dei giovani calciatori che si effettueranno uno stage dal 3 al 6 giugno presso il Centro CONI di Tirrenia. Il programma dello stage prevede doppie sedute di allenamento prima del trasferimento, mercoledì 5 giugno, al Centro Tecnico di Coverciano per una amichevole (ore 17.00) contro la Nazionale Azzurra che agli ordini del CT Spalletti si sta preparando per i prossimi Campionati Europei. Ultimo impegno, quindi, giovedì 6 giugno (ore 11.00) a Tirrenia contro la Nazionale Under 19 che guidata proprio da Mister Bollini ha conquistato nel 2023 il titolo di Campione d’Europa. Il calciatore nerazzurro Nicholas Bonfanti inoltre, nei giorni scorsi, aveva tracciato un bilancio del suo anno, attraverso un post sui social. Queste le parole del calciatore sul suo profilo instagram: “È stato un anno molto difficile per me lo devo ammettere… Sicuramente mi è stato di molto aiuto per crescere! Ci sono stati molti cambiamenti per me, ma le mie ambizioni non cambieranno mai! Abbiamo finito la stagione con molto rammarico perché ci credevamo davvero all’obiettivo! Da quando sono arrivato a Pisa mi sono sentito dentro un famiglia Ora stacchiamo un po’ e da luglio si riparte più forte che mai!” Michele Bufalino