Brescia-Pisa 3-1: I nerazzurri cadono e i playoff ora sono quasi un miraggio

Pisa, 6 aprile 2024 - Sfida da incubo a Brescia, dove Moncini realizza una doppietta dopo 40 giorni in cui mancava da titolare. Bianchi completa l'opera per una sfida in cui i nerazzurri crollano sotto i colpi della squadra di Maran. PRIMO TEMPO - Il primo quarto d'ora è una lunga fase di studio nella quale l'unico sussulto è rappresentato da un cartellino giallo per Marin, al primo fallo della partita. Al 16' Beruatto con un cross debole viene anticipato da Dickmann. Poco dopo è proprio il nerazzurro a intercettare di testa un cross di Galazzi servendo Loria. Si procede al 25' senza degne occasioni da gol né da una parte, né dall'altra. Al 25' D'Alessandro parte sula fascia e viene chiuso da Besaggio. Poco dopo ancora D'Alessandro e Besaggio a duello, ha la peggio il giocatore del Pisa, ma ancora una volta è nulla di fatto. Beruatto al 33' mette la palla in corner, dal quale Moncini di testa devia a lato per la prima occasione pericolosa di tutto il match. Al 37' gravissimo errore difensivo di Calabresi con Bianchi e Galazzi che se ne vanno e Moncini che finalizza la rete del vantaggio bresciano. Al 41' ancora Moncini di testa salta su Canestrelli e la mette fuori di poco. Il Pisa però sembra accusare il colpo in questa fase della partita. Nel finale di tempo viene ammonito Caracciolo, in diffida. Salterà la prossima partita.

I tifosi nerazzurri a Brescia

SECONDO TEMPO - Raffica nei cambi per i nerazzurri con Leverbe che entra al posto di Caracciolo e Arena che rileva Moreo. Al 47' Beruatto prova un tiro cross che Lezzerini respinge. Al 55' arriva anche il 2-0 per il Brescia. Bisoli scappa via in contropiede, serve Bianchi e stavolta il giocatore aggira completamente Calabresi che va a vuoto, causando anche la seconda rete dei padroni di casa che raddoppiano con una conclusione sotto la traversa. Anche Leverbe, ammonito, era diffidato. Si tratta del terzo giocatore che salterà la prossima partita assieme a Caracciolo e Marin. Al 65' Leverbe di potenza la mette alta sopra la traversa. Al 68' D'Alessandro ci prova dentro l'area, ma Lezzerini respinge. All085' arriva il 3-0 con Moncini. Hermannsson si fa beffare di testa, poi ancora Leverbe e Calabresi si fanno ubriacare dall'attaccante. Partita chiusa. Al 95' Torregrossa accorcia su rigore.

Tabellino

BRESCIA-PISA 3-1

BRESCIA (4-3-2-1) Lezzerini; Dickmann, Cistana (75' Papetti), Adorni, Jallow; Bisoli, Paghera (81' Van de Looi), Besaggio; Bianchi (75' Bjarnason), Galazzi (81ì Fogliata); Moncini. A disp. Avella, Mangraviti, Cartano, Huard, Fares, Ferro. All. Rolando Maran.

PISA (3-4-1-2) Loria; Calabresi, Caracciolo (46' Leverbe), Canestrelli (61' Torregrossa); D’Alessandro, Esteves, Marin, Beruatto (75' Hermannsson); Valoti (61' M. Tramoni), Moreo (46' Arena); Bonfanti. A disp. Nicolas, L. Tramoni, Touré, Mlakar, Masucci, De Vitis, Veloso. All. Alberto Aquilani

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza

RETI: 37' Moncini, 55' Bianchi, 85' Moncini, 90'+5' Torregrossa

AMMONITI: Marin, Caracciolo, Leverbe, Cistana

NOTE: 5415 spettatori di cui 105 ospiti. Recupero 1' pt, 4' st