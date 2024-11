Buona prova per i piloti pisani al Rally delle Colline Metallifere

Pisa, 25 novembre 2024 - Ben sette i co-piloti ed un equipaggio al completo della Squadra Corse Città di Pisa asd si sono presentati al Rally delle Colline Metallifere nello scorso week end. L’unico equipaggio al completo composto da Maurizio Carmignani e Nicholas Fontana su Peugeot 208 R2 si è riscattato del fulmineo ritiro subito al recente Rally di Casciana Terme cogliendo la seconda piazza di classe. Un ritmo costante per il giovane equipaggio che, pur non correndo con regolarità riesce sempre a togliersi qualche soddisfazione. Seconda gara stagionale per il giovane Vittorio Fabbruzzo che a fianco di Giovanni Niro su Fiat Seicento ha colto la quarta posizione di classe continuando così la sua fase di apprendimento iniziata con il corso co-piloti del sodalizio pisano e che è ritornato a correre questa stagione dopo due anni di assenza. L’infaticabile Lorenzo Fratta, che è alla sua ventesima gara quest’anno (di cui una anche da pilota), per l’occasione leggeva le note a Simone Bocelli su Peugeot 106 con cui ha colto la quarta posizione di categoria.

Passando alla gara riservata alle autostoriche che era anche valevole per il Trofeo di Zona vittoria di classe per i due co-piloti che hanno concluso la gara: Riccardo Squarcini a fianco di Fausto Fantei con la Alfa Romeo Alfasu Ti e per Emanuele Marchionne (uscito dal Corso Co-Piloti di quest’anno) a fianco di Maurizio Tempesti con la intramontabile A112 Abarth con cui ha colto la vittoria di classe, ma soprattutto accumulato esperienza. Ritiro invece per egli altri co-piloti del sodalizio pisano: una toccata ha costretto a lasciare la compagnia ad Andrea Calandroni che era a dettare le note a Tommaso Fantei su Volkswagen Golf Gti dopo, tra l’altro, essersi aggiudicato la seconda prova (Sassetta). Giovanni Guerzoni che era invece a fianco di Gianni Burgalassi è stato costretto al ritiro per noie al differenziale della Opel Kadett Gsi 16V. Infine Giuseppe Tricoli, che era sul sedile di desta di Paolo Lenci, all’esordio su un BMW M3 completamente riallestito, ha terminato anzitempo per problemi di gioventù. Inoltre da aggiungere che nell’importante ruolo di apripista era Cristian Chicchi un altro dei co-piloti uscito dal corso co-piloti della Squadra Corse Città di Pisa. Prossimo appuntamento del sodalizio pisano il Rally del Brunello a fine settimana, ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Autostoriche.