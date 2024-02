Buone notizie per il nigeriano. Il tribunale antidoping dà l’ok: "Può allenarsi con la squadra»

Okwonkwo potrà scendere in campo solo a partire dalla partita interna con il Sudtirol del 27 febbraio, ma ieri per l’attaccante nigeriano è arrivata una notizia importantissima. "In seguito al parere positivo ricevuto dal Tribunale Nazionale Antidoping in merito all’istanza presentata dall’AC Reggiana riguardante la situazione del tesserato Orji Okwonkwo – si legge nel comunicato - il club granata comunica che da domani (oggi, ndr) il calciatore sarà inserito nel gruppo squadra e potrà sostenere regolarmente in gruppo gli allenamenti". In caso di squalifiche di questo tipo, infatti, i calciatori non possono effettuare le sedute con la squadra. L’attaccante avrà quindi la possibilità di sviluppare un minimo di intesa con i nuovi compagni prima dell’esordio. Nel frattempo sono da valutare le condizioni di Crnigoj che quasi sicuramente dovrà saltare (almeno) la gara con la Cremonese. A tal proposito, i biglietti per la trasferta di sabato allo ‘Zini’ sono in vendita su Ticketone (15 euro, c’è tempo fino alle 19 di venerdì). Ieri sera i tifosi granata che si erano già muniti del tagliando erano 635 sui 2436 disponibili.

f.p.