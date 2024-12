Sampdoria-Pisa 0-1, Tramoni colpisce ancora

Genova, 29 dicembre 2024 – Ad appena tre giorni di distanza dallo storico successo contro il Sassuolo, il Pisa è tornato in campo, conquistando un’altra vittoria dall’importanza capitale. La squadra di Inzaghi sbanca il “Ferraris” grazie a un gol della sua stella, Tramoni, il terzo in due partite. Una partita complicata, ancor di più considerando il forfait iniziale di Caracciolo a causa della febbre. Finisce 1-0 per il Pisa, che termina così l’anno con 43 punti in 20 partite, cinque in più dello Spezia terzo. PRIMO TEMPO – Il primo squillo della partita è del Pisa, ed arriva dopo appena cinquanta secondi. Lind serve in orizzontale Angori che, da fuori area, calcia di poco alto con il sinistro. Il portiere blucerchiato Ghidotti si fa trovare reattivo due minuti più tardi, respingendo una punizione tagliata di Tramoni, che non ha trovato il tap-in di Bonfanti. La Sampdoria si fa vedere nelle zone di Semper per la prima volta al quinto minuto, con Tutino che, in acrobazia, calcia larghissimo un buon cross di Ioannou dalla sinistra. Al 9’ è Lind a tentare la conclusione da posizione defilata, che termina larga. Al 15’ Semper blocca un colpo di testa di Coda. Un minuto più tardi la squadra di Inzaghi lamenta un rigore per intervento di Meulensteen su Touré, atterrato nel tentativo di ribattere la parata di Ghidotti in seguito a un suo colpo di testa. Il numero 9 blucerchiato si fa vedere di nuovo al 25’, con una conclusione al volo dalla distanza che sfiora il palo. L’azione successiva la Sampdoria recrimina un rigore per contatto tra Touré e Akinsanmiro. Il var decreta che non c’è nulla. Sampdoria decisamente più pericolosa del Pisa: Semper chiamato a distendersi sulla conclusione da fuori area di Coda. SECONDO TEMPO – La legge dell’ammonizione non si smentisce: nella ripresa Inzaghi toglie Hojholt, che ha preso il giallo al 43esimo, e inserisce Piccinini. Dopo cinque minuti di studio, il Pisa si fa vedere in area, ma Meulensteen è bravissimo a chiudere su Moreo in area. Semper dopo qualche minuto è attento in uscita ad anticipare Coda, dopo un brutto retropassaggio di Giovanni Bonfanti. Piccinini viene steso in area di rigore, ma Sacchi punisce il fallo in precedenza dello stesso giocatore su un difensore della Sampdoria. Al 62esimo Coda è di nuovo pericoloso. Tutino sradica un pallone a Marin, serve il partner d’attacco che però ci mette troppo a trovare la conclusione. La partita si sblocca al 68’: Touré recupera il pallone e lo trascina per oltre metà campo, prima di servire Moreo. Il passaggio filtrante del numero 32 trova Tramoni, che batte Ghidotti con il sinistro. Ottavo gol in campionato per la stella del Pisa. Al 71’ Akinsanmiro recrimina un altro calcio di rigore: “Alzati” risponde Sacchi. Al 73’ Semper blocca un colpo di testa di Veroli. Nei minuti conclusivi la Sampdoria tenta l’affondo, senza mai impensierire però la retroguardia nerazzurra. E arriva così una vittoria che permette al Pisa di arrivare a fine anno con cinque punti di vantaggio rispetto alla terza. TABELLINO SAMPDORIA-PISA SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Veroli, Meulensteen (75’ Pedrola), Riccio; Venuti, Akinsanmiro, Bellemo (71’ Vieira), Yepes (81’ Ricci), Ioannou; Coda (71’ Leonardi), Tutino (81’ Borini). Allenatore: Semplici. A disposizione: Vismara, Silvestri, Kasami, Giordano, Vulikic, Benedetti, Sekulov. PISA (3-4-2-1): Semper; Calabresi (65’ Beruatto), Canestrelli, G.Bonfanti (58’ Rus); Touré, Marin (46’ Piccinini), Hojholt, Angori; Tramoni (87’ Mlakar), Moreo (87’ Abildgaard); Lind. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Nicolas, Loria, N.Bonfanti, Vignato, Arena, Jevsenak, Morutan. Arbitro: Sacchi di Macerata. Reti: 70′ Tramoni Ammoniti: F.Inzaghi (all.), Hojholt, Marin, G.Bonfanti, Ioannou, Vieira. Note: Recupero 1′ pt, 5′ sst.