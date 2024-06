Calabresi e Caracciolo il Pisa accelera: "Si lavora per il rinnovo sotto la Torre"

Il mondo dei Cadetti non aspetta e, mentre la società nerazzurra sta definendo la sua strategia, il Pisa resta una delle uniche tre squadre che devono ancora ufficializzare il nuovo allenatore e il nuovo direttore sportivo. In rampa di lancio c’è sempre Davide Vaira, ex diesse del Modena che sta parlando costantemente con la società. Dopo che si sono allontanate le piste che portano a Mauro Meluso e Mattia Baldini, la società si prenderà questo weekend per riflettere, in attesa di annunciare, la prossima settimana, il nome del prossimo direttore. Il Pisa aspetta anche Pippo Inzaghi, ormai prossimo all’annuncio. Secondo quanto emerge la società sta spingendo per lo stesso tipo di contratto, un biennale sia per il diesse, sia per l’allenatore, su cui costruire il nuovo progetto.

Nel frattempo si tratta per il rinnovo dei calciatori in scadenza nel 2025. La società nerazzurra è molto ben disposta nei confronti di Arturo Calabresi. La dirigenza vorrebbe blindarlo, anche in relazione al fatto che il giocatore, con Inzaghi, ha già lavorato a Bologna. "Con il Pisa c’è la volontà di andare avanti insieme - ammette Giovanni Branchini, procuratore di Arturo Calabresi -. Stiamo trattando il rinnovo e siamo molto contenti che arrivi Inzaghi. E’ un allenatore con il quale Arturo ha lavorato insieme in passato e con la società nerazzurra c’è un grande rapporto. Non solo sul piano professionale, ma anche sul lato umano". Lo stesso Calabresi ha volontà di legarsi al Pisa: "Arturo in questi due anni ha legato molto con società e piazza – conclude Branchini –. Purtroppo è stato anche molto sfortunato, ma ha grande voglia di rimettersi in gioco e di continuare a dimostrare il suo valore, ma devo dire che la società lo ha sempre aiutato. Pisa è fortunata ad avere questa dirigenza".

Anche Antonio Caracciolo, uno dei senatori dello spogliatoio, sta per entrare in scadenza, a giugno 2025. Giuseppe Riso, suo procuratore, nonché factotum dell’affare Lorenzo Lucca all’Udinese, ha aperto al rinnovo del difensore nerazzurro: "Con la società stiamo parlando per il rinnovo, ora dipende dal Pisa", sono state le parole di Riso, contattato dalla redazione. La sensazione è che tutte le trattative per i rinnovi siano già in atto. Ad eccezione di quella per Marius Marin, per la quale le parti si risentiranno al termine degli Europei. Proprio in Germania, in questi giorni, si è recato il direttore generale Giovanni Corrado, per seguire personalmente Jan Mlakar, Adrian Rus e Marius Marin a Stoccarda e Monaco di Baviera, impegnati con le nazionali di Slovenia e Romania. Da sciogliere anche il dubbio Miguel Veloso, in scadenza al termine della prossima settimana, ma il rinnovo è sempre più difficile. Nel weekend e a inizio settimana, si ritroveranno tutti i dirigenti a Forte dei Marmi. Un ultimo summit per decidere gli ultimi dettagli sulla strategia da seguire in vista della prossima stagione.