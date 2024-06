Calciomercato. Caccia ai sostituti di tre cardini. D’Alessandro, Valoti e Barbieri

Con i nomi che iniziano a circolare e trattative che potrebbero svilupparsi, il calciomercato è in procinto di iniziare. Con Inzaghi in panchina l’asticella si è sicuramente alzata per i nerazzurri, che per blasone non possono non posizionarsi nella griglia di partenza tra le prime otto del campionato. Alla stessa maniera deve essere all’altezza il calciomercato, dopo quello della scorsa stagione che ha visto grandi colpi ma anche occasioni sprecate.

Sono intanto tre i calciatori che lasceranno Pisa dopo una sola stagione. Due lo hanno già fatto: D’Alessandro e Valoti, non riscattati e tornati al Monza. Questi hanno rappresentato la parte positiva della stagione nerazzurra. Il numero 77, in realtà, frenato troppo spesso dagli infortuni (che gli hanno fatto saltare in totale nove partite) non gli hanno concesso quella continuità che sia a lui che ad Aquilani sarebbe stata necessaria. In totale tre gol e tre assist. Bottino decisamente migliore per ciò che è stato il capocannoniere nerazzurro: Valoti ha segnato dieci gol, servendo tre assist. Il suo riscatto, per una cifra per altro inferiore al milione di euro, ha un po’ stupito e fatto storcere il naso, considerando il contributo del giocatore. Come lui, l’altra vera nota positiva è stata Tommaso Barbieri. Il terzino classe ’02 ha vissuto una crescita importante nel corso dell’anno, tanto al punto da guadagnarsi la fiducia della Juventus che ha deciso di controriscattarlo, rendendolo il terzo giocatore già pronto a lasciare.

Gli altri nomi positivi arrivati dal mercato sono quelli di Arena, chiamato al salto di qualità finale e Bonfanti. Cinque gol da gennaio. Per il resto, poco. Mlakar (impegnato all’Europeo) ha segnato tre gol, servito due assist in ventiquattro partite. Rendimento inferiore rispetto ai soldi spesi per il cartellino. Ancor più deludente Vignato, che dopo essere andato in prestito alla Salernitana a gennaio, tornerà come surplus: tutto spetterà a lui. A centrocampo, invece, Veloso e Barberis avrebbero dovuto essere le chiocce e fari a metà campo. Il primo ci è riuscito a metà, il secondo ha subito un grave infortunio.

