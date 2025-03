CALCIOMERCATo. Grande asta Lucca. Il Pisa ci guadagna

È sempre calciomercato. Anche quando manca un giorno alla Primavera. Sì, in questo caso ad alimentare la notizia sono voci che riguardano il Pisa, seppur non direttamente. Parliamo di Lorenzo Lucca. L’attaccante classe 2000, in nerazzurro nella stagione 2021/22 si sta rendendo protagonista di un’altra grande stagione con la maglia dell’Udinese: sono dieci le reti (e due assist) in ventotto partite, abbastanza da fargli meritare la convocazione di Spalletti in Nazionale, e per farsi mettere addosso gli occhi di due grandissimi club del nostro calcio.

È stato Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato e volto noto di Sky, a dare la notizia: l’Inter e il Napoli, le due formazioni contendenti al titolo assieme all’Atalanta, sono interessate all’attaccante. Al momento sono queste le due squadre che guardano con maggior interesse il giocatore (già corteggiato da Atalanta, Roma e Milan).

Ma perché il futuro di Lucca dovrebbe riguardare il Pisa? Riguarda eccome! Infatti è doveroso ricordare che nell’estate del 2023, al momento della cessione al club friulano, la società nerazzurra ha mantenuto una percentuale del 10% sulla futura rivendita dell’attaccante. In parole povere, se l’Udinese dovesse cedere Lucca per quaranta milioni (cifra ipotetica), il Pisa ne incasserebbe quattro. Una cifra considerevole per le casse societarie a tre anni dall’ultima presenza dell’attaccante con la maglia nerazzurra, che certifica l’ennesima operazione strategica di mercato operata dalla società.

Lorenzo Vero