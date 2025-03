Il riconoscimento e la sosta per le nazionali. Inzaghi, premio alla carriera

Le soste per le nazionali sono anche occasione di riconoscimenti. Come quello – l’ennesimo della sua carriera – che Filippo Inzaghi ha ricevuto nella serata di ieri a Montecatini Terme. Un premio, quello ricevuto dall’allenatore del Pisa, in un evento che ha rappresentato una vera e propria passerella. Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha vinto l’ambito Premio Maestrelli, mentre a Carlo Ancelotti, allenatore italiano più vincente, è andato il premio internazionale della giuria. Per quanto riguarda gli altri riconoscimenti, oltre a Pippo Inzaghi sono stati premiati il direttore sportivo del Napoli Manna, i dirigenti Rebecca Corsi e Pino Vitale, ma anche Alberto Zaccheroni, Fabrizio del Rosso, l’arbitro Sozza e gli ex calciatori Giuseppe Rossi, Paolo Pulici. Dopo il premio, ci sarà un ultimo giorno di pausa per Inzaghi, prima della ripresa degli allenamenti, nella quale non troverà quattro giocatori, convocati dalle rispettive nazionali. Si ritrova il blocco rumeno, composto da Rus, Marin e Morutan. Lucescu, ex Pisa, conterà sui tre nerazzurri per gli impegni validi per la qualificazione ai mondiali in programma venerdì contro la Bosnia e lunedì 24, in trasferta, contro San Marino. Entrambe le gare sono in programma alle 20:45. Oltre a loro, l’altro calciatore della prima squadra convocato è Angori. Una chiamata attesa e meritata, come dichiarato da Inzaghi, quella per il terzino nerazzurro arrivata dal commissario tecnico dell’Italia under-21 Carmine Nunziata. Ennesimo giocatore del Pisa chiamato dagli azzurrini, dopo che nelle ultime stagioni è stato il turno di Lucca, Birindelli e Barbieri. In questa sosta, affronterà un doppio impegni amichevole, prima al "Penzo" di Venezia e poi al "Tombolato" di Cittadella, contro Olanda e Danimarca, rispettivamente venerdì 21 e lunedì 24 alle ore 18:15. Passando al settore giovanile, nuova convocazione con l’under-18 della Repubblica Ceca per Buffon, che prenderà parte a tre amichevoli contro Inghilterra, Portogallo e Francia, mentre all’under-17 della Slovacchia si è unito Rocco Baravelli, che giocherà contro Italia, Croazia e Ucraina le tre partite valide per le Qualificazioni agli Europei di categoria.

Lorenzo Vero