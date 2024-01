Calciomercato: Nagy e Jureskin, è ufficiale la cessione in prestito allo Spezia. Le cifre dell’affare. Ultime ore per completare la rosa

Ultimi due giorni di calciomercato per il Pisa, in attesa di eventuali colpi in entrata. Ieri intanto in uscita è arrivata l’ufficialità delle cessioni in prestito con diritto di riscatto di Adam Nagy e Roko Jureskin allo Spezia. Se i liguri vorranno rilevarli a giugno a titolo definitivo dovranno spendere rispettivamente 1,2 milioni per l’ungherese e poco più di 500 mila euro per il croato. La società nerazzurra intanto risparmia una cifra inferiore al milione di euro per gli stipendi. Il Pisa ieri ha anche ufficializzato un affare in entrata, quello del giovane attaccante bulgaro, classe 2005, Mert Durmush, acquistato a titolo definitivo dalla Sancataldese in Serie D. Ha firmato un contratto fino al 2027 con il Pisa, ma rimarrà nella sua attuale squadra fino a giugno in prestito, come per l’acquisto del giovane Pavanello. Alla Sancataldese il direttore tecnico è Lirio Torregrossa, padre del numero 10 nerazzurro. Ieri sera è stato ceduto anche il portiere Johan Guadagno (rientrato dal Fiorenzuola e ceduto in prestito al Latina). Tiene banco ancora la vicenda Idrissa Touré. Il Cagliari continua a insistere ma non partirà se la società non troverà un sostituto. Il Pisa è tornato anche sotto al giovane Lorenzo Amatucci (2004) ma il calciatore potrebbe andare in prestito agli olandesi del Fortuna Sittard in Eredivisie. Tra gli obiettivi di mercato nerazzurri i due centrali Elio Capradossi (svincolato) e Giovanni Bonfanti dell’Atalanta Under 23 sono in dirittura d’arrivo a Lecco e Ternana. Molto dipenderà dalla possibile cessione di Maxime Leverbe e da Pietro Beruatto, seguito da Frosinone, Sassuolo e Udinese. Difficilissimo, in entrata, arrivare a Francesco Caputo dell’Empoli, ma le ultime ore potrebbero sbaragliare le carte del mercato.

Michele Bufalino