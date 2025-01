Calciomercato. Tre acquisti per una rosa top. Riflessioni per la corsia esterna

L’attenzione dei dirigenti, in questi due giorni, è rivolta specialmente alla sfida di questa sera alla Carrarese, mentre si delinea una strategia più netta sul mercato. L’obiettivo è quello di ridurre ulteriormente la rosa, per una maggiore competitività. Saranno tre gli acquisti (quattro con Morutan) a fronte di cinque cessioni programmate e ciò ridurrà a 20 il numero di giocatori a disposizione di Inzaghi. Il Pisa è al momento già la squadra con meno calciatori impiegati di tutto il campionato, ma tutti con un ottimo minutaggio. Chi fa parte del gruppo insomma gioca ed è realmente importante per il tecnico, ragion per cui la società vuole fare in modo anche che non ci siano giocatori scontenti in squadra, puntando a un nucleo di giocatori forti. Se Nicholas Bonfanti è ormai promesso sposo del Venezia, Beruatto è già passato alla Sampdoria, mentre Mlakar è in procinto di passare in prestito con diritto di riscatto all’Hajduk Spalato, restano da piazzare Vignato e Jevsenak. Le voci però non condizioneranno il tecnico e i giocatori. "Non voglio distrazioni e convocherò tutti perché ho fiducia nei ragazzi" - ha dichiarato Inzaghi parlando del mercato, che ha idee chiare insieme alla società. "Sappiamo benissimo con la società gli elementi che devono arrivare".

Almeno tre infatti saranno gli acquisti del Pisa. Uno è già fatto, Henrik Meister, legato all’attesa del transfer internazionale, l’altro sarà l’esterno, conteso come noto tra Candela del Venezia, non convocato per il match di ieri contro l’Inter, quindi Zanimacchia e Sernicola della Cremonese, partiti entrambi dalla panchina contro il Frosinone e poi c’è l’ipotesi Tyrique Mercera dal Cambuur. L’altro profilo è quello del centrocampista che arriverà al posto di Jevsenak, proveniente da una Serie A europea. Tradotto, saranno più o meno una ventina i giocatori di movimento a contendersi il posto. Con 18 gare all’orizzonte, anzi 17, dopo quella di stasera, il Pisa non vuole stravolgere la rosa e non vuole infarcire la rosa inutilmente, ma inserire quelle pedine fondamentali per mantenere la squadra in una posizione competitiva.

La squadra non gioca né la Coppa Italia, né tantomeno le coppe europee, ragion per cui aumentare a dismisura le sue dimensioni non avrebbe senso. Sugli esterni, dove la squadra sta soffrendo l’assenza di Beruatto, da marzo-aprile, quando i giochi più o meno saranno praticamente fatti, arriveranno anche Esteves e Leris. Non bisogna dimenticare Olimpiu Morutan, primo vero acquisto del mercato, che questa sera potrebbe esordire a partita in corso. Dopo il turno di campionato il Pisa, forse già in queste ore dopo le gare di Venezia e Cremonese, cercherà di sbloccare la situazione sulla fascia e non si escludono sorprese.

Michele Bufalino