Campionati italiani a squadre. Circolo Scherma Navacchio, grandi successi

Un fine settimana di grande scherma a Piacenza con Pizzuti medaglia di Bronzo nella prova nazionale e la squadra di fioretto maschile che si conferma in A2. Tra il 21 e il 24 di marzo infatti si sono svolti, nella cornice piacentina, i Campionati Italiani Assoluti a Squadre, per le categorie che vanno dalla A2 alla serie C, nonché la 3° prova nazionale per le categorie non vedenti. Ben dieci gli atleti del Circolo Scherma Navacchio sono saliti in pedana nelle varie gare, sugli scudi Simonetta Pizzuti. Accompagnata dall’istruttore Matteo Catania, che era reduce da un podio ottenuto in un’importante competizione internazionale svoltasi a Parigi, nella cornice di Piacenza si è cimentata nella prova femminile spada non vedenti classificandosi al secondo posto, sconfitta in semifinale dalla atleta Romana Silvia Tombolini. Ha partecipato alla analoga prova maschile non vedenti l’altro atleta del Circolo Scherma Navacchio, Andrea Pesaresi, che ha concluso la gara al nono posto dopo un buon percorso. Da segnalare anche importanti risultati anche nelle prove a squadre, dove il quartetto di fiorettisti del Circolo Scherma Navacchio, composto da Francesco e Tommaso Ciabatti, Edoardo Lemmi e lo spadista Mattia Gulino (tornato per l’occasione alla sua prima arma), è riuscito al termine di un ottima prova a conquistare la salvezza nella serie A2 maschile, terminando la gara al nono posto. Una salvezza che permette alla società di restare nel novero delle più importanti. Non è finita qui. Infatti è ottima anche la prova della squadra di Spada. La brillante e giovanissima compagine accompagnata dal maestro Matteo Tagliarol ha conquistando un bel quinto posto. Gli atleti di Navacchio Paolo Barellini, Davide Carresi, Giorgio Fadda e il capitano Mattia Gulino hanno così non solo conquistato la permanenza nella serie B2 ma non sono andati lontani a giocarsi gli assalti per salire di categoria. "Siamo soddisfatti per le gare di Piacenza che hanno permesso ai nostri atleti di ottenere ottimi risultati - dichiara la società - C’è grande soddisfazione per tutto il Circolo".