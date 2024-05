Campionati Italiani Allievi B under 16. Pallanuoto Uisp ai quarti di finale

La Pallanuoto Pisana della Nuoto Uisp 2003 ha fatto la storia, centrando un risultato straordinario nei Campionati Italiani Allievi B di Pallanuoto, categoria under 16. Con una serie di vittorie indiscusse a Bologna, i giovani atleti pisani hanno conquistato un posto nei tanto ambiti quarti di finale. La strada verso il successo non è stata facile per i ragazzi di Cascina, che hanno dovuto confrontarsi con squadre di alto livello. Hanno superato le sfide rappresentate da Roma 2020, Coopernuoto Carpi e Osimo Pirates. Il prossimo ostacolo da affrontare sarà a Civitavecchia il 12 e 13 maggio, dove la Nuoto Uisp 2003 si scontrerà con due formazioni romane, Aqvaroma e Swimming Club, oltre che con una formazione emiliana, il Parma Nuoto. Il team, guidato dall’allenatore Matteo Dispenza, può contare su un gruppo di talentuosi atleti, tra cui il capitano Guidi Mirko, Del Tacca Federico, Sbardella Francesco, Pelusi Antonio, Merlini Matteo, Rossi Matteo (vice capitano), Lazzerini Marco, Bellucci Tommaso, Bastoncelli Dario, Bisesto Niccolò, Vianni Matteo, Sartini Niccolò, Turini Samuele, Valloni Matteo e Repice Flavio. Accanto a loro, il supporto prezioso dei dirigenti Pantano Gabriele e Leonardo Cini completa un quadro vincente.

Michele Bufalino