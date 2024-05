Canestrelli l’uomo senza infortuni. Record con 3142 minuti di gioco

di Michele Bufalino

In una stagione con 55 infortuni chi è stato il più affidabile dell’anno e il più presente? Chi è stato a dare maggiori garanzie sul piano della tenuta atletica? La risposta ha un nome e cognome ed è quello di Simone Canestrelli, 23 anni, in assoluto il giocatore ad aver disputato il maggior numero di minuti (3142) e di presenze (36). Ha saltato solo due partite, entrambe per squalifica. Non a caso è il giocatore, tra i difensori, ad avere anche attirato le attenzioni della Serie A, con il Bologna che lo ha attenzionato per il prossimo campionato. Canestrelli però, anche in virtù del suo tocco di palla, della sua propensione al vizietto del gol (è andato in rete tre volte) e delle caratteristiche che lo rendono, tecnicamente, il giocatore più adatto al gioco di Aquilani, è uno di quegli elementi da cui cercare di ripartire per il 2024-25.

Uno dei maggiori problemi del Pisa è infatti stato proprio quello della tenuta atletica, con soli 7 giocatori che hanno disputato più di 30 partite. La rosa lunga, di 28 elementi, non ha favorito da questo punto di vista. Meglio avere una rosa più compatta, ma anche più affidabile. Da chi ripartire quindi per il progetto della prossima stagione? Principalmente da chi si è infortunato meno che, nella maggior parte dei casi, è stato anche chi è stato più affidabile sul piano tecnico. Oltre a Canestrelli c’è stato Stefano Moreo, 30 anni, pesantemente criticato nella prima parte della stagione perché adattato in un ruolo non suo, ma che per impegno ha dimostrato che la sua carica agonistica serve a questa squadra. Per lui 33 presenze e 4 gol. Troppo pochi per fare la punta, ma non per svariare sulla trequarti. C’è poi Marius Marin, il rumeno ormai tra i calciatori bandiera, con le sue 33 presenze e 2 reti, con 2794 minuti giocati, il secondo dei più presenti. Disputerà gli Europei a breve ed è un altro dei giocatori che, sul mercato, hanno attirato grandi attenzioni. Dev’essere però rinnovato, poiché il suo contratto scade nel 2025 e il Pisa non può permettersi di perderlo. Anche Mattia Valoti, forte dei suoi 10 gol in 33 presenze, con 2122 minuti giocati, è stato senza dubbio uno dei più affidabili. Dev’essere riscattato per circa 800 mila euro dal Monza, ma le sue statistiche parlano per lui. Nessuno di questi giocatori ha praticamente avuto infortuni e questo si è tradotto anche in campo con buone prestazioni. Poi c’è Tommaso Barbieri, 21 anni e 31 presenze, che si è guadagnato il posto cammin facendo. Il Pisa deve riscattarlo dalla Juventus. Insieme a lui il 22enne Tomas Esteves, passato da terzino a mediano di centrocampo. Tutti giocatori che hanno giocato tanto e non superano i 30 anni. Se c’è un problema da risolvere è proprio quello di una rosa troppo lunga con elementi poco affidabili dal punto di vista atletico. Tutto questo però necessiterà prima di risposte certe sulla direzione sportiva, dopo l’ormai quasi imminente possibile addio di Stefanelli e la panchina, con la questione Aquilani da risolvere. Occorreranno tempi rapidi per non partire in ritardo.