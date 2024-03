"Caracciolo critica la mentalità della squadra: "Dobbiamo alzare il livello""

"Dobbiamo alzare il livello di mentalità e di voglia". Così tuona Caracciolo ai microfoni di PuntoRadio al termine della partita. Evidente, da parte dei nerazzurri, un problema di mentalità, soprattutto per quanto riguarda l’approccio alla partita, come evidenziato dal capitano: "Avremmo dovuto sfruttare la scia delle due vittorie consecutive. Dobbiamo migliorare la nostra mentalità. Speravamo di affrontare questa gara in maniera diversa". Un’inversione di rotta arrivata all’inizio della ripresa, dove Barbieri ha trovato il terzo gol stagionale: "Avevamo provato a rimetterla in piedi, poi il 3-1 ci ha tagliato le gambe definitivamente". Meriti all’avversario, il Como che si trova a lottare per la promozione diretta, ma Caracciolo ha tenuto a precisare le colpe della squadra: "Va bene, il Como è una squadra forte, ma a incidere maggiormente è stato il nostro demerito in quanto a cattiveria (agonistica s’intende) e mentalità, non pari al loro. Questo ha fatto la differenza".

Lorenzo Vero