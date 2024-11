Carrarese-Pisa 1-0: i nerazzurri perdono la vetta della classifica

Carrara, 23 novembre 2024 - Sconfitta per i nerazzurri contro la Carrarese. Una rete di Bouah all'89' decide l'incontro, lasciato colpevolmente solo in area, ma la gara era stata indirizzata dall'espulsione di Touré nel corso del primo tempo. Il Sassuolo adesso supera la squadra di Inzaghi in classifica.

PRIMO TEMPO – Gara che parte in sordina con le due squadre che non riescono a scardinare le difese avversarie. Al 6′ primo corner del Pisa, risolto in un nulla di fatto dalla retroguardia dei padroni di casa. Ci prova anche la Carrarese al’8′ con un cross dalla sinistra di Cicconi, deviato da Rus tra le braccia sicure di Semper. Al 13′ su calcio d’angolo Zuelli ha un’ottima opportunità, ma Semper toglie la palla dall’incrocio dei pali con un vero e proprio intervento felino. Un minuto dopo, su contropiede, Vignato calcia alto sopra la traversa, ma l’arbitro aveva fermato il gioco per un fallo in attacco. Al 25′ Imperiale si mangia un gol a tu per tu col portiere. Subito dopo Touré viene espulso per un fallo a gamba alzata, pericoloso e scomposto e il Pisa rimane in dieci. La Carrarese colpisce la traversa un minuto dopo con Zanon, poi arriva il primo cambio Arena lascia il campo ad Abildgaard. Il Pisa c’è e al 33′ prima Piccinini, poi Canestrelli, si vedono respingere due opportunità dalla difesa della Carrarese. Al 41′ Schiavi ci prova dalla distanza, ma il suo tiro è centrale e Semper è bravo a bloccarla a terra. Al 44′ è Cherubini, dal limite dell’area, a sfiorare il palo alla sinistra del portiere nerazzurro, ma la palla termina a lato. SECONDO TEMPO – Carrarese subito proiettata in fase offensiva con un corner, un calcio di punizione e un tiro da fuori da parte del subentrato Giovane e neutralizzato da Semper nei primi minuti di gioco. Si vede il Pisa al 51′ con un’ottima azione di Angori dalla destra, ma si salva la difesa dei padroni di casa. Al 56′ Angori si immola su Zanon evitando la finalizzazione di un contropiede per i padroni di casa. Doppio cambio per i nerazzurri con Jevsenak e Mlakar che subentrano al posto di Lind e Vignato. Al 69′ Schiavi riceve palla dalla sinistra, ma il suo colpo di testa è alto sopra la traversa. Ancora Carrarese, ma Capello di testa la metta fuori. All’83’ Bouah ci prova dalla distanza, ma la palla è alta sopra la traversa. Ultimi due cambi per i nerazzurri con Calabresi che prende il posto di Piccinini e Beruatto che prende il posto di Angori. All’89’ però la Carrarese punisce i nerazzurri con una rete di Bouah, lasciato colpevolmente solo sulla sinistra. Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Oliana (63′ Bouah), Illanes, Imperiale; Zanon (82′ Belloni), Zuelli (46′ Giovane), Schiavi, Cicconi; Cherubini, Shpendi (63′ Cerri); Capello (72′ Finotto). A disp.: Chiorra, Palmieri, Panico, Maressa, Guarino, Matolese, Capezzi. All. Calabro. Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Hojholt, Piccinini (84′ Calabresi), Angori (84′ Beruatto); Arena (30′ Abildgaard), Vignato (63′ Mlakar); Lind (63′ Jevsenak). A disp.: Nicolas, loria, N. Bonfanti, Beruatto, Ferrari, Raychev, Calabresi, Leoncini, G. Bonfanti. All.: Inzaghi. Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Reti: 89′ Bouah Ammoniti: Zuelli, Bouah Espulso: Touré Note: Recupero 2′ pt, 4′ st.

Michele Bufalino