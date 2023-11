Casiraghi capocannoniere: 4 gol in zona Cesarini. 80esimo gioie e dolori

Vietato perdersi gli ultimi minuti di Sudtirol-Pisa. Mai come nell’occasione della partita di sabato il detto "la partita è finita quanto l’arbitro fischia" sembra addirsi maggiormente. La cosiddetta "zona cesarini", ossia gli ultimi minuti di gara, si è rivelata spesso e volentieri decisiva, in positivo da una parte, in negativo dall’altra, per le due formazioni. Come noto, il Pisa e gli ultimi minuti questa stagione non vanno d’accordo. In sei occasioni, infatti, i nerazzurri hanno subito una rete negli ultimi minuti. È successo contro Parma, Modena, Bari, Cosenza, Cittadella (unico caso in cui non è costato dei punti) e Lecco. Una tendenza (ormai impossibile parlare di episodi), che è una delle ragioni per le quali i nerazzurri si trovano a un terzo di campionato decisamente più vicini alla zona playout rispetto a quella playoff. Per un Pisa sofferente nei minuti finali, c’è un Sudtirol che ne ha fatto la propria forza. Gli uomini di Bisoli, già bestia nera del Pisa nell’ultima stagione, hanno fatto dei minuti di gara la loro vera forza. A dimostrazione di ciò, di sedici gol realizzati in stagione, ben sette sono arrivati dall’ottantesimo minuto in poi. Una forza che ha permesso agli alto-atesini di guadagnare nell’ultima frazione di gara ben sei punti dei sedici totali. Specialità messa in atto soprattutto al "Druso", dove è capitato contro Spezia, Ascoli e Sampdoria. Proprio contro i blucerchiati di Pirlo il Sudtirol ha realizzato le reti più tardive: al novantacinquesimo e al novantanovesimo. Attenzione massima – ancora più del solito – per il Pisa nei minuti conclusivi, soprattutto su Casiraghi. Il centravanti di Bisoli si trova "capocannoniere" in questa speciale classifica, avendo segnato ben quattro gol oltre l’ottantesimo. Il Pisa, quindi, per l’ennesima volta in questa stagione si trova costretto a fronteggiare i propri fantasmi.

Lorenzo Vero