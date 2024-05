Castagnini in pole come ds. Contatti con il "pittore"

di Michele Bufalino

Per la cattedra di direttore sportivo sta arrivando una virata d’esperienza. Il Pisa Sporting Club infatti ha intensificato i contatti con Renzo Castagnini, 67 anni, una lunghissima carriera da diesse. Il "pittore", così soprannominato nell’ambiente calcistico, sarebbe in pole position per rilevare Stefano Stefanelli ed è nella ristretta cerchia di possibili diesse per proseguire il progetto sportivo nerazzurro. Negli ultimi mesi Castagnini ha lavorato a Brescia (dove è in scadenza di contratto) e, prima ancora, ha ricoperto la carica di direttore nel Perugia e nel Palermo, riportandolo in Serie B nel 2022. E’ stato però anche diesse di Genoa, Vicenza, Piacenza, Cosenza, Catania e Salernitana, oltre a diventare per un periodo responsabile degli osservatori della Juventus. Un cerchio che si chiude, visto che Stefanelli andrà proprio alla "Vecchia Signora". Castagnini, tra le altre cose, è colui che ha scoperto Lorenzo Lucca portandolo a Palermo in Sicilia e così sarebbe un altro cerchio che si chiude. I contatti, specialmente in questo fine settimana, si stanno intensificando.

Sarebbe emerso, nel circolo ristretto dei possibili direttori, anche il nome di Giuseppe Magalini, 62 anni, direttore sportivo del Catanzaro, attualmente però sotto contratto proprio con la società calabrese che si è giocata le proprie carte per la promozione in Serie A. Sullo stesso piano, nella ristretta cerchia, resta anche Mattia Baldini, già responsabile scouting e coordinatore tecnico della Sampdoria, figlio dell’ex dirigente della Roma Franco. Più defilato invece Luciano Zavagno, anche se i contatti sono proseguiti. L’ex giocatore del Pisa, con un passato recente nel Palermo, è impegnato attualmente nel City Group in Sudamerica, per conto del New York City, franchigia di Major League Soccer. Al Pisa piace, ma nelle scorse ore è diventato più un outsider di un nome di primo piano. Nella lista dei contatti di Giovanni Corrado in queste settimane però c’erano anche Andrea Mancini della Sampdoria, Davide Vaira del Modena e Paolo Bravo del Sud Tirol che potrebbero tornare di fortissima attualità solo se il matrimonio con Castagnini non si farà.

L’ultima parola, come noto, spetterà ad Alexander Knaster, ma secondo quanto emergerebbe, a differenza delle ultime stagioni, questa volta la proprietà nerazzurra propenderebbe per affiancare al diggì Corrado un direttore con una lunga e maggiore esperienza, non solo di campo. Risposte saranno date in merito solo a partire dalla prossima settimana e il cerchio si chiuderà ulteriormente, non solo per la cattedra di direttore, ma anche per la panchina, a partire dalla prima settimana di giugno. C’è infatti ancora da sciogliere il nodo Aquilani. In caso di probabile rottura con l’allenatore, che ancora deve chiarire la sua posizione e le sue intenzioni col club sul progetto sportivo, si aprirà un vero e proprio casting.