Castelfranco. Emporio solidale. Raccolta fondi per la cella frigo

CASTELFRANCO

L’obiettivo è di raccogliere 7.250 euro. Al momento le donazioni sono pari a 975 euro. La Misericordia di Castelfranco ha attivato una raccolta fondi che si chiama "Supp-Orto la solidarietà" per l’acquisto di una cella frigo per l’Emporio Solidale di corso Bertoncini che offre, a coloro che si trovano in situazioni di difficoltà, la possibilità di fare la spesa in modo dignitoso e autonomo. "Ci troviamo di fronte a una sfida critica – spiega la Misericordia che con la Caritas gestisce l’Emporio Solidale –: la conservazione dei prodotti freschi, in particolare della frutta e della verdura. Per garantire che le famiglie bisognose possano continuare a beneficiare di prodotti freschi e nutrienti, lanciamo il progetto ’Supp-Orto la solidarietà’, iniziativa di crowdfunding finalizzata all’acquisto di una cella frigo dedicata. Con il vostro sostegno, possiamo superare questa sfida e assicurarci che l’orto della solidarietà continui a prosperare". Il crowfunding "Supp-Orto" è attivo sulla piattaforma Eppela.

La Misericordia e la Caritas parrocchiale di Castelfranco si occupano della gestione dell’Emporio solidale. Attraverso il centro di ascolto accolgono le persone e, tramite una tessera con un punteggio parametrato alle loro necessità, offrono la possibilità di fare la spesa all’Emporio Solidale. Il personale volontario si impegna quotidianamente nel rifornimento dei prodotti, recuperati grazie al Banco Alimentare e ad accordi diretti con i supermercati locali. "In particolare, settimanalmente recuperiamo circa 2 metri cubi, equivalenti a 2 pallet, di frutta e verdura ancora in ottimo stato, provenienti da un magazzino centrale della grande distribuzione qui vicino", spiegano Misericordia e Caritas.