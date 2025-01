Catanzaro-Pisa 0-0: super Semper, punto importante per la corsa verso la vetta

Pisa, 19 gennaio 2025 - Termina in parità la sfida del Nicola Ceravolo tra Pisa e Catanzaro. Sugli scudi Semper, autore di grandi interventi che hanno aiutato il Pisa a strappare un punto. Leggermente più in ombra del solito la squadra di Inzaghi.

PRIMO TEMPO – La gara inizia subito con un Pisa battagliero che conquista un calcio di punizione dal limite al 2′. Lo batte Marin, poi la conclusione di Angori in seguito a una respinta della difesa viene murata. Al 6′ è Pontisso a impegnare Semper dal limite che respinge, poi è Pittarello a sfiorare la traversa. Al 12′ Pompetti impegna su punizione Semper che devia in corner. La risposta del Pisa arriva al 18′ con un cross perfetto di Bonfanti che trova la testa di Touré, ma il suo colpo di testa di controbalzo sfiora la traversa e termina alto. Al 26′ Lind riceve palla, poi si gira e calcia di sinistro, ma la palla è sopra la traversa. Al 29′ ci prova invece Arena che spara alto da fuori area. Al 32′ Pontisso spreca da due passi un buon contropiede. Al 35′ Semper neutralizza un tocco sotto misura di Iemmello, bloccando la sfera a mezza altezza. Al 41′ Pittarello di testa trova nuovamente i guantoni dell’estremo difensore del Pisa, all’ennesimo intervento. Termina così il primo tempo. SECONDO TEMPO – La ripresa inizia con una enorme chance per la squadra di Inzaghi. Su calcio d’angolo di Angori Canestrelli trova Pigliacelli che, prontissimo, respinge al 49′. Due minuti dopo stesso copione, ma stavolta è Caracciolo a svettare, sfiorando la traversa col pallone che termina alto. Al 55′ contropiede per la squadra di Inzaghi con Arena che serve Lind, ma il suo sinistro termina a lato. Al 60′ ennesimo corner per i nerazzurri, ma Touré la mette alta. Inzaghi sostituisce due elementi al 69′ con l’inserimento del partente Mlakar per Arena, quindi di Hojholt per Piccinini. Al 72′ Iemmello si destreggia in area, ma Semper compie l’ennesimo intervento che vale un gol respingendo in corner. Altri due cambi al 74′ per il Pisa con Calabresi per Bonfanti e Meister, all’esordio per Lind. Subito dopo Scognamillo sfiora il gol con un tiro al volo che finisce alto. All’86’ ancora Semper neutralizza un’altra potenziale occasione da gol del Catanzaro. Così si conclude il match. TABELLINO

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Situm, Pompetti (68′ Pagano), Petriccione, Pontisso (82′ Coulibaly), Brignola (56′ Quagliata); Iemmello (56′ Biasci), Pittarello. A disposizione: Gelmi, Brighenti, Ceresoli, Seck, Cassandro, La Mantia, Buso, D’Alessandro. Allenatore: Caserta.

Pisa(3-4-2-1): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti (74′ Calabresi); Toure, Piccinini (69′ Hojholt), Marin, Angori; Moreo (90′ Abildgaard), Arena (69′ Mlakar); Lind (74′ Meister). A disposizione: Nicolas, Sussi, Rus, Loria, Tramoni, Jevsenak, Morutan. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: La Penna di Roma 1.

Note: ammoniti: Caracciolo, Scognamillo, Pontisso, Calabresi. Spettatori totali 8.293. Paganti 2.462 di cui 40 ospiti. Abbonati: 5.831. Recupero 1′ pt, 3′ st

Michele Bufalino