Cenaia. Trasferta umbra: "Contro il Trestina con tutto il nostro orgoglio»

Il Cenaia affronta la trasferta in terra umbra contro la compagine del Trestina. Per i locali una partita che, in caso di vittoria, significherebbe la salvezza quasi certa. Infatti il percorso in campionato della squadra umbra li vede viaggiare nella zona tranquilla della classifica con un buon bottino, di 38 punti. Non dà la certezza del risultato positivo e nemmeno di una partita facile contro un Cenaia, ultimo in classifica, ma che nelle ultime partite si è rivelata, grazie all’orgoglio, pericoloso in particolare per le squadre prime della classe. La Pianese, il Grosseto e non ultimo la corazzata Livorno, si sono dovuti più che accontentare di un pareggio. Per la partita odierna verdi arancioni contro il Trestina dovranno fare a meno degli squalificati Caciagli e Rustichelli. Nella gara di andata, a Cenaia, gli umbri si imposero ma oggi non si cerca un riscatto. "Speriamo però che i ragazzi siano motivati per fornire un’altra buona prestazione – dice il responsabile della comunicazione del Cenaia Ceccarini – sulla falsariga di quella fatta vedere contro il Livorno. Il Trestina, anche se è nella parte tranquilla della classifica, è una squadra non facile, soprattutto sul suo terreno. Contro il Trestina scenderemo in campo con tutto il nostro orgoglio". Inizio alle 15. Pietro Mattonai