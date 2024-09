Cittadella-Pisa, il caso andrà in corte d'appello federale il 25 settembre

Pisa, 18 settembre 2024 - Tra campo e tribunali il campionato del Pisa Sporting Club sta regalando tante soddisfazioni. Novità arrivano dalla Federcalcio in merito al caso "Desogus".

Cittadella – Pisa: è stata fissata infatti per il 25 settembre l'udienza nella quale si discuterà del caso Cittadella-Pisa, giunto alla corte sportiva d'appello. La corte infatti deciderà lo stesso giorno in cui si disputerà il match di Coppa Italia con il Cesena. Il Pisa aveva presentato il ricorso chiedendo il 3-0 a tavolino per la gara con il Cittadella, dopo che il 27 agosto scorso Desogus, attaccante dei padovani, era stato inserito nelle note soltanto a gara iniziata. Nel primo ricorso il giudice sportivo aveva dato ragione al Pisa pur dando solo una multa di duemila euro al dirigente che aveva commesso l'errore e diecimila euro alla società. Il Pisa è pronto, se sarà necessario, a proseguire anche in terzo grado al collegio del Coni.

Prevendita Brescia - Va avanti la prevendita per il big match di sabato alle 15 contro il Brescia all'Arena Garibaldi. Già esaurita, come comprensibile, la Curva Nord, mentre continuano a vendersi ad alti ritmi i biglietti negli alti settori, anche se c'è ancora disponibilità sia in gradinata, sia nei settori di tribuna, sia anche in Curva Sud. Si presume che si potrà andare sui 9000 spettatori per la partita che mette di fronte la capolista Pisa ai secondi classificati del torneo Cadetto. Infine ieri secondo giorno di allenamento per la squadra di Inzaghi per preparare la gara col Brescia. Differenziato per Marin che dovrebbe rientrare oggi. La squadra di Inzaghi si allenarà ancora questa mattina, domani (pomeriggio) e venerdì (mattina), prima della conferenza del tecnico Inzaghi che anticiperà i temi del match. Sabato, giorno della gara casalinga con il Brescia non è prevista alcuna seduta di allenamento.

Giovanili, vola l’under 17 - Non sono mancate le emozioni allo Stadio “Corsi” di Calcinaia dove gli Under 17 del Pisa Sporting Club hanno centrato un nuovo ed importante successo in campionato superando il Cesena al termine di una gara ricca di emozioni. Avanti nettamente (3-0) i nerazzurri di mister Magera hanno subito la grande rimonta dei romagnoli ma nel finale hanno comunque piazzato la zampata vincente, conservata con carattere anche nel maxi-recupero deciso dall’arbitro.