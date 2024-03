"Como privo di cinque titolari per sfida scintillante al Sinigaglia: Roberts svela le strategie"

Saranno cinque probabilmente gli assenti del Como per una partita che promette scintille oggi al Sinigaglia. I lanieri arrivano infatti a questo appuntamento privi di Vigorito, Abilgard e Strefezza, tutti squalificati e i lungodegenti Baselli e Koné. Prima della partita Osian Roberts, tecnico del Como, ha anticipato i temi del match: "Mi piace come gioca, mi ricorda il Brighton quando ero nel Crystal Palace - commenta il tecnico -, ha un allenatore che ha fatto bene già in Primavera, sarà una gara interessante". Sul modulo scelto per contrastare la squadra di Aquilani, Roberts non svela del tutto le sue carte: "Abbiamo diverse opzioni per l’attacco, decideremo in base allo staff quale sarà la soluzione migliore per noi". Partirà dalla panchina invece Cutrone: "Patrick torna disponibile ma non ha i novanta minuti nelle gambe, decideremo se e come impiegarlo dopo l’influenza, per Baselli invece speriamo di riaverlo dopo la sosta". Parlando di scelte, Roberts conclude così la sua conferenza stampa: "Sto valutando i possibili impieghi di Chajia e Braunoder. Se confermassimo il solito impianto di gioco Moutir è il candidato ideale per sostituire Strefezza, in lui abbiamo grande fiducia. Matthias sabato è entrato e ha fatto bene, è giovane e di prospettiva, in base al modulo decideremo se sarà titolare o meno". Il Como dovrebbe scendere in campo con un 4-2-3-1. Tra i pali Semper, mentre in difesa ci saranno Iovine, Goldaniga, Odenthal e Sala. A centrocampo Bellemo e Braunoder agiranno davanti al reparto arretrato, mentre Chaja, da Cunha e Verdi agiranno dietro l’unica punta Gabrielloni.

Michele Bufalino