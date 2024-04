Con Nicolas tornano i Ca Ca Ca. La difesa finalmente si ricompatta

L’emergenza difensiva avuta per la partita contro la FeralpiSalò è ormai il passato. Contro il Bari Aquilani torna ad avere a disposizione praticamente la totalità della propria rosa. Oltre a Barberis, per la partita del San Nicola non sarà a disposizione neanche Ernesto Torregrossa. Il numero dieci ha avvertito un problema in settimana che non gli permetterà di prendere parte alla partita, sperando di riaverlo a disposizione per la prossima gara interna.

L’altra certezza data dall’allenatore è la conferma di Nicolas in porta. Il modulo dovrebbe vedere il ritorno della difesa a tre, con Calabresi che dovrebbe tornare a trovare i propri partner Canestrelli e Caracciolo, nonostante l’ottima prova di Hermannsson nell’ultima partita. Sugli esterni a metà campo, difficile immaginarsi una squadra senza Barbieri e D’Alessandro, mentre al centro tutto lascia immaginare a confermata la coppia tra Marin ed Esteves, nonostante sia difficile da pensare a un’altra esclusione dalla formazione titolare di Miguel Veloso. Tutto dipenderà dal piano gara studiato dall’allenatore. Le grandi incognite, come sempre in stagione, sono legate alla coppia di trequartisti. Difficile sinceramente pensare a un’esclusione dei marcatori dell’ultima partita, cioè Valoti e Arena. Lo stato di forma del primo, reduce da una doppietta e un assist, rendono complicata una sua esclusione, mentre l’esplosività del secondo può essere decisiva per trovare l’estro e il passaggio giusto negli ultimi metri di campo. Nonostante ciò, pronti a partire dal primo minuto anche Idrissa Touré, nonostante nell’ultimo periodo sia stato preferito come arma in corso d’opera, Moreo e Mlakar, che garantiscono però minore funambolismo e qualità rispetto ai primi. Matteo Tramoni, dopo essere rimasto in panchina nell’ultima partita, è probabile che venga scelto per spaccare la partita in due nel secondo tempo (come accaduto con il Palermo). Difficile immaginare un suo utilizzo dal primo minuto, stesso discorso per Lisandru. Il ruolo di centravanti: sarà Nicholas Bonfanti l’uomo scelto per sostenere l’attacco neroazzurro. Il numero nove, alla ricerca del gol dopo due partite a secco. Sarà la trentaquattresima partita consecutiva in cui Aquilani opterà per un cambio di uomini dal primo minuto. Obiettivo, il giusto approccio giusto, per indirizzare da subito correttamente la partita.

Lorenzo Vero