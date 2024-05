Contattato Enrico Barilari. Prosegue il toto post Canzi

Chiunque sarà il sostituto di Massimiliano Canzi sulla panchina del Pontedera, dovrà accettare di lavorare con i giovani. Questa è la condizione imprescindibile nella scelta del nome che il direttore sportivo Moreno Zocchi andrà a fare. Nonostante una solidità economica che pare comunque rafforzata ( o in via di rafforzamento) rispetto alle ultime annate, una voce preponderante a bilanci nella casella delle entrate continuerà infatti ad essere quella del minutaggio. Quindi dell’utilizzo degli under. Così, per le squadre per le quali il pallone per quest’anno ha smesso di rotolare – a proposito, Perugia e Juventus NG, le due formazioni del girone B qualificate alla fase nazionale dei play off, se la vedranno martedì e sabato in gare di andata e ritorno rispettivamente contro Carrarese, entrata con le terze classificate, e Casertana - e per le quali c’è stato l’addio della guida tecnica, è già scattato il toto-allenatore, con giornali e web a sbizzarrirsi in abbinamenti anche improbabili. Come quella che voleva Canzi sulla panchina del Gubbio nel giorno cui l’ormai ex tecnico granata trovava l’accordo con la Juventus Women. E in questa primissima fase le squadre più menzionate sono, solo per restare nel girone B, le quattro che già sanno di avere la panchina vacante. Il Pontedera, il Gubbio, che ha registrato le dimissioni di Braglia, l’Arezzo quelle di Indiani (già destinato, pare, a Livorno) e il Sestri Levante quelle di Barilari. Ecco, proprio il tecnico nato a Levanto (La Spezia) è il nome più gettonato per il dopo-Canzi. Cosa c’è di vero? Qualcosina c’è. Nel senso che un primo contatto, diciamo un sondaggio sulla disponibilità del 50enne tecnico, c’è stato. Una risposta però non sarebbe ancora arrivata, in primo luogo perché Barilari si è concesso un po’ di riposo e poi perché accettare già a metà maggio una destinazione significa precluderne altre future, magari più vantaggiose. E un allenatore come lui che negli ultimi due anni ha fatto bene vincendo campionato e scudetto di Serie D e conquistando una tranquilla salvezza in Serie C con il Sestri Levante (e con una rosa molto giovane) e che non ha rinnovato pur non avendo accordi con altri club, probabilmente può concedersi di stare ancora un altro po’ alla finestra. Alla panchina del Pontedera è stato accostato in queste ore anche quello di Alessandro Dal Canto, 49 anni, con esperienze in Serie C già ad Arezzo, Siena, Livorno, Viterbo e Carrara, ma probabilmente meno avvezzo a cimentarsi con i minutaggi. La sensazione comunque è che la scelta non tarderà ad arrivare.

Stefano Lemmi