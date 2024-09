Coppa Italia, Pisa-Cesena 0-1: Decide un gol di Celia, nerazzurri eliminati

Pisa, 25 settembre 2024 - Sconfitta per il Pisa nei sedicesimi di finale di Coppa Italia'. Passa il turno il Cesena che, grazie al successo per 1-0 su rete di Celia nel corso del secondo tempo, andrà ad affrontare agli ottavi di finale l'Atalanta. Pochissima la risposta del pubblico con poco più di biglietti venduti. anche la Curva Nord ha commentato ufficialmente questo dato con uno striscione: "Volete stadi pieni? Orari consoni, prezzi adeguati e tv spente" per protestare sull'orario pomeridiano di un giorno infrasettimanale. PRIMO TEMPO - Gara subito ad alti ritmi. Tra il 3' e il 4' Beruatto è abile a coprire e chiudere in corner un'incursione degli ospiti per ben due volte. Sul secondo corner Nicolas compie un errore, poi è Beruatto che rimedia nuovamente. Al 17' una conclusione della distanza viene neutralizzata da Nicolas, ma nel frattempo Mlakar si sente tirare il flessore, ma resta in campo dopo un intervento dei sanitari. Ci prova poi Antonucci dalla distanza al 19' ma la sua conclusione è alta di pochissimo sopra la traversa. Mlakar non ce la fa e al 22' viene sostituito da Abildgaard con Jevsenak che sale sulla linea dei trequartisti. Ottima opportunità per la squadra di Inzaghi al 32' con Angori che mette in mezzo per Arena, ma il suo destro al volo è fuori misura. Al 38' Lind si costuisce una palla gol e offre l'assist per Angori che calcia in porta, ma Klinsmann respinge. Risponde al 41' Francesconi del Cesena, ma Beruatto interviene ancora in copertura. Termina così il primo tempo. SECONDO TEMPO - Prima occasione della ripresa al 47' con Adamo, ma la sua conclusione termina a lato. Doppia occasione per gli ospiti con Mendicino e Antonucci al 53', ma Nicolas fa buona guardia e blocca il pallone. E' il preludio al gol con Celia che riceve palla proprio da Antonucci e porta in vantaggio gli ospiti. Al 60' clamorosa occasione per il Pisa con Arena, ma il pallone viene respinto da Klinsmann, poi Angori colpisce la traversa e infine una conclusione di Abildgaard viene salvata sulla linea di porta. Si salva così il Cesena. Doppio cambio per i nerazzurri con Bonfanti e Vignato che rilevano Touré e Jevsenak. Al 67' Giovanni Bonfanti, di testa e sugli sviluppi di un corner, la mette fuori di poco. Al 71' sugli sviluppi di un altro corner Arena calcia da fuori al volo, ma Klinsmann para a terra. Subito dopo Antonucci fa tremare la traversa e stavolta è il Pisa a salvarsi. Un minuto dopo Shpendi salta secco Calabresi, ma il suo destro viene deviato in corner da Nicolas. Al 75' sfiora il gol Shpendi, ma non arriva all'appuntamento col pallone. Inzaghi prova il tutto per tutto e inserisce Moreo al posto di Rus. Al 78' Arena da fuori, tiro strozzato. All'88' intervento di Angori su Shpendi a impedire il raddoppio. In pieno recupero Tavsan si mangia un gol a porta vuota. All'ultimo minuto Moreo colpisce il palo con una botta da fuori. Termina così la partita. TABELLINO PISA-CESENA 0-1 Pisa: Nicolas; Calabresi, Rus (76' Moreo), Beruatto (46' G. Bonfanti); Touré (62' N. Bonfanti), Hojholt, Jevsenak (62' Vignato), Angori; Arena, Mlakar (23' Abildgaard); Lind. A disposizione: Loria, Semper, Caracciolo, Canestrelli, Marin, Vignato, Sapola, Raychev, Piccinini, Tosi, Leoncini. All. Inzaghi Cesena: Klinsmann; Pieraccini (46' Mangraviti), Prestia, Piacentini; Adamo (73' Ciofi), Tavsan, Mendicino (66' Hraiech), Francesconi, Celia (77' Donnarumma); Van Hoojdonk (66' Shpendi), Antonucci. A disposizione: Pisseri, Siano, urto, Chiarello, Kargbo, Bastoni, Calò, Manetti. All. Mignani. Arbitro: Rutella di Enna Reti: 54' Celia, Ammoniti: Pieraccini, Lind, Adamo, Calabresi, G. Bonfanti, Mendicino, Ciofi Note: Spettatori 3347. Recupero 2' pt, 6' st Michele Bufalino