Cosenza-Pisa 1-1: Al 96' Caracciolo risponde alla rete di Tutino

Pisa, 3 febbraio 2024 - Un pareggio nel recupero consente ai nerazzurri di muovere la classifica. Al gol di Tutino risponde nel recupero Caracciolo, ma il Pisa termina la gara in dieci per l'espulsione di Calabresi.

PRIMO TEMPO – Gara con continui cambi di fronte nel primo quarto d’ora. L’occasione più importante è per il nuovo acquisto dei padroni di casa Frabotta che al 13′ calcia di sinistro in area, ma Calabresi riesce a fare buona guardia murando la conclusione. Al 19′ ancora Cosenza con Mazzocchi dalla distanza, ma Loria si rifugia con una respinta. Spinge la squadra di Caserta e al 25′ Calabresi atterra Florenzi al limite prendendosi un giallo. Dalla conseguente punizione Praszelik calcia, ma il suo tiro è alto. Al 29′ Arena su contropiede semina il panico nella retroguardia avversaria, ma il suo sinistro sfiora il palo alla sinistra di Micai. Accade davvero molto poco e il gioco è spezzettato fino al termine del primo tempo. Al 45′ però Calabresi tocca duro Florenzi e viene ammonito ancora. Per lui è rosso e i nerazzurri dovranno giocare un tempo in dieci. Subito dopo su situazione identica di gioco Praszelik commette lo stesso fallo ma non viene ammonito. Sarebbe stato espulso come Calabresi, ma l’arbitro decide diversamente tra le proteste della panchina. SECONDO TEMPO – Al rientro in campo Praszelik viene infatti sostituito da Caserta con Calò. Anche il Pisa cambia inserendo Beruatto al posto di Arena. Al 48′ Barbieri inganna Gyamfi che la tocca di mano in area. L’arbitro prima indica il dischetto, poi va al var. Da regolamento viene deciso per annullare il rigore perché il calciatore la tocca con la mano con cui si appoggia a terra dopo la scivolata. Al 58′ contatto in area tra Frabotta e Touré, proteste del Cosenza, ma l’arbitro fa proseguire. Passa però in vantaggio il Cosenza. Si fa male Valoti, l’arbitro fa proseguire e nella stessa azione al 61′ Mazzocchi scappa via sulla fascia e serve Tutino che va in gol trafiggendo Loria. Al 64′ Tourè di testa svetta, ma Calò si immola e respinge. Al 67′ Tutino penetra e va al tiro, ma la sua conclusione è fuori misura. Girandola di cambi nell’ultima mezz’ora con i nerazzurri che cambiano anche Mlakar per Masucci e Torregrossa per Marin. All’83’ Canestrelli la spara alta di testa svettando da solo in area. In pieno recupero Touré impegna Micai, ma il portiere si salva. Al 96′ Caracciolo però la pareggia su assist in rovesciata di Mascucci. COSENZA-PISA 1-1

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Gyamfi (65′ Gyamfi), Camporese, Venturi, Frabotta; Zuccon (55′ Voca), Praszelik (46′ Calò); Marras, Tutino (77′ Antonucci), Florenzi (55′ Forte); Mazzocchi. A disposizione: Marson, Fontanarossa, Forte, D’Orazio, Crespi, Occhiuto, Novello, Barone All: Caserta.

PISA (4-2-3-1): Loria; Barbieri, Caracciolo, Canestrelli, Calabresi; Marin (82′ Torregrossa), Touré; Arena (46′ Beruatto), Valoti (63′ Piccinini), Mlakar (82′ Masucci; Moreo (76′ Miguel Veloso). A disposizione: Campani, Leverbe, Hermannsson, Trdan, Raychev, Barberis, Vukovic All. Aquilani

ARBITRO: Bonacina di Bergamo

RETI: 61′ Tutino, 90’+6′ Caracciolo

AMMONITI: Praszelik, Calò, Tutino, Miguel Veloso ESPULSI: Calabresi per doppia ammonizione. Espulso Aquilani per proteste NOTE: 250 tifosi nerazzurri in trasferta. Recupero 4′ pt, 8′ st