Cremonese-Pisa 1-3: che prova di forza per la capolista

Cremona, 3 novembre 2024 – Una prova di forza enorme, un messaggio, il più forte che il Pisa potesse dare al campionato, lo ha dato a Cremona. Allo “Zini” gli uomini di Inzaghi si impongono per 1-3, mantengono così il primato e ritrovano il successo, e soprattutto Tramoni, che ha coronato la vittoria con un gol in serpentina, alla prima gara al rientro dall’infortunio. PRIMO TEMPO – La partita non concede minuti alle squadre per studiarsi. O meglio, il Pisa non li concede. Partenza dal pressing altissimo per gli uomini di Inzaghi, che al sesto minuto trovano la conclusione con Marin di prima, che termina fuori. La Cremonese prova a rispondere, con Bonazzoli, lanciato a tu per tu con Semper, che viene però fermato dal fuorigioco. Così, il centrocampista rumeno del Pisa stavolta non perdona, e segna in rete il vantaggio del Pisa, sfruttando il distratto anticipo di Ravanelli su Fulignati per respingere un cross di Tourè. Il Pisa sfrutta l’inerzia e tenta il raddoppio con Moreo, che colpisce però il palo. A segnare è così la Cremonese: Vazquez buca Semper concludendo nel migliore dei modi una splendida azione a tre con Johnsen e Bonazzoli. Così come fatto dal Pisa, anche la Cremonese tenta l’assalto, ma anche in questo caso a segnare è l’altra. Decisivo nuovamente un attacco dalla destra del Pisa: doppio passo e cross rasoterra di Touré che trova l’inserimento di Piccinini. Si va al riposo con il risultato di 1-2. SECONDO TEMPO – Se era pronosticabile a una ripresa con la Cremonese all’assalto, è di nuovo il Pisa a pressare alto. Due conclusioni respinte, quindi un timido assalto dei padroni di casa con Sernicola. Il tutto, prima della magia, avvenuta poco prima del quarto d’ora della ripresa: recupero alto di Marin che subisce fallo. Il pallone arriva a Lind, che subisce fallo a sua volta. L’azione non si ferma e Tramoni raccoglie palla, punta l’area, con una finta manda a sedere Ravanelli prima di bucare Fulignati con la punta del sinistro. 1-3. A questo punto, alla squadra di Corini non resta che attaccare, ma lo fa senza mai impensierire troppo un sempre sicuro, con la sua cingomma in bocca, Semper. Il Pisa si abbassa, attende la manovra avversaria con la speranza di costruire qualche contropiede, nell’attesa di celebrare con i propri tifosi, giunti in 1780 dalla Toscana. TABELLINO CREMONESE-PISA CREMONESE (4-4-1-1): Fulignati; Antov (Barbieri 1’st), Bianchetti, Ravanelli, Sernicola, Johnsen (20’ st De Luca), Collocolo, Castagnetti (Zanimacchia 31’ st); Vandeputte (Majer 31’ st); Vazquez; Bonazzoli (Nasti 1’st). Allenatore: Corini. A disp: Saro, Quagliata, Pickel, Buonaiuto, Moretti, Lochoshvili, Milanese. PISA (3-4-2-1): Semper; Rus (Calabresi 1’ st), Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Piccinini, Beruatto (Angori 12’ st); Tramoni (Vignato 18’ st), Moreo (Hojholt 38’ st), Lind (Mlakar 12’ st). Allenatore: Inzaghi. A disp: Nicolas, Loria, Jevsenak, G.Bonfanti, N.Bonfanti, Arena, Abildgaard. Arbitro: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Reti: Marin (P) 26’, Vazquez (C), 37’, Piccinini (P) 45+1’, Tramoni (P) 57’. Ammoniti: Rus 42’, Barbieri 75’. Espulsi: Note: Recupero 1’ pt, 4’ st Spettatori: 10371 (di cui 1780 ospiti).