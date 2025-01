Curva Nord e settore ospiti sold out. Con la Carrarese una notte show

Cresce sempre di più la voglia di Pisa in città. Lunedì, alle ore 20:30, la squadra di Filippo Inzaghi tornerà in campo alla Cetilar Arena in occasione del derby toscano contro la Carrarese, per la prima volta dopo lo storico trionfo per 3-1 contro il Sassuolo di Santo Stefano. In quell’occasione, considerato sia il periodo di festività che l’importanza della partita, furono 9300 i tifosi presenti sugli spalti, in quello che fu il record stagionale. Un dato che chissà che possa essere ripetuto, se non proprio superato.

La notizia rilevante riguarda la capienza, che in seguito al vertice della Commissione Provinciale di Vigilanza avvenuto due giorni fa, ha approvato l’apertura della zona di gradinata interdetta, quella contigua al maxi-schermo, che ha permesso così l’aumento di cinquecento posti, portando così la capienza totale a 10-442. La sfida alla Carrarese è stata definita dalla società come "giornata nerazzurra", non rendendo così validi gli abbonamenti. I titolari di questi, però, hanno a disposizione fino alle 13 di oggi per godere della prelazione relativa al proprio posto, con tanto di prezzo calmierato. Al termine di ciò, avremo un’idea più chiara di quanti hanno deciso effettivamente di confermare la propria presenza, aiutandoci così a stanziare una corretta previsione dei presenti per la partita.

Tutti esauriti, intanto, i biglietti riservati alla vendita libera per quanto riguarda la Curva Nord, così come è andato tempestivamente sold-out l’intero settore ospiti, così come accadde nella sfida d’andata giocata allo stadio Dei Marmi. Un clima però che si preannuncia all’insegna dello sport e dello spettacolo, considerato il buon rapporto che vantano le due tifoserie, e anche le due società (la Carrarese ha disputato le prime partite stagionali proprio alla Cetilar Arena a causa dell’indisponibilità del proprio impianto sportivo).

Per quanto riguarda gli altri settori, prosegue bene la prevendita sia in tribuna inferiore che in tribuna superiore, così come per quanto riguarda la gradinata. Buona, ma non ancora spedita, la vendita dei biglietti nella nuova frazione di gradinata aperta, posti che si riveleranno però utilissimi sia per le ultime occasioni che nelle sfide di cartello, nonché necessari per l’ampliamento di capienza che, come annunciato nell’intervista rilasciata al nostro quotidiano dal vicesindaco Raffaele Latrofa, porterà a un incremento fino a un totale di 11.400 posti entro il periodo tra aprile e maggio, per poi raggiungere così i 12mila prima dell’inizio della prossima (che altro non è che la capienza minima richiesta per giocare la Serie A).

Il 2025 dell’Arena si apre così lunedì, in uno stadio che si preannuncia schiuderà le proprie porte sull’onda lunga di come le aveva chiuse nel 2024.