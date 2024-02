Curva Nord Pisa: "Continueremo a sostenere la squadra allo stadio solo in trasferta"

Pisa, 9 febbraio 2024 - I gruppi della Curva Nord pubblicano un nuovo comunicato. Riceviamo e pubblichiamo: Ecco le parole dei gruppi organizzati: "Abbiamo preso atto, in questi giorni, del silenzio della società, a tutti i livelli. Abbiamo anche capito che non c’è la volontà da parte di qualcuno di trovare soluzioni immediate, come ad esempio una deroga alla capienza, formula già accettata e più volte adottata in passata, naturalmente quando faceva comodo un po’ a tutti. A maggior ragione avrebbe senso adesso, perché nelle occasioni precedenti i lavori non erano nemmeno all’orizzonte, mentre a questo giro sono stati già annunciati e finanziati. Coerenti con quanto annunciato, continueremo a sostenere la squadra allo stadio soltanto in trasferta (così come è stato a Cosenza e come sarà a Parma); in casa la inciteremo in tutte le forme possibili ma senza entrare, almeno fino ad un effettivo aumento della disponibilità dei biglietti di Curva. Pertanto, in occasione della partita Pisa-Sampdoria, in programma sabato pomeriggio alle 16.15, invitiamo tutta la tifoseria neroazzurra a ritrovarsi alle ore 13.30 presso AC Hotel per caricare la squadra in vista dell’importante partita e poter far vedere il nostro sostegno e la nostra passione faccia a faccia con i giocatori e lo staff. Sole, acqua o vento. Sui gradoni o nelle strade il meteo non è mai stato un problema nostro".

M.B.