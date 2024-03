Curvino, ora decisive. Oggi il sopralluogo finale

Ieri sono stati messi in vendita i biglietti per la sfida di Pasquetta (lunedì 1 aprile alle 15) tra Pisa e Palermo all’Arena Garibaldi. Come previsto però attualmente il settore di Curva Nord non è ancora disponibile per la vendita e resta esaurito, se non con il servizio Ticketag di rinuncia ai propri posti da parte degli abbonati. Tutto normale però. Come da programma infatti, esattamente come annunciato anche da parte del vicesindaco Raffaele Latrofa, l’iter è chiaro: "Parteciperemo al sopralluogo finale della commissione prefettizia di oggi - ha dichiarato Latrofa -, convinti di aver fatto tutto il possibile affinché il 1 aprile si possa riaprire il ‘curvino’ con 500 posti in più di curva nord".

I tagliandi per la Curva Nord infatti potranno essere messi in vendita solamente dopo questa riunione, dopo le effettive verifiche e autorizzazioni del caso, e solamente dopo che sarà stata fornita la nuova planimetria dell’area. Comunque resta una ‘corsa’ contro il tempo. Nelle prossime ore, al più tardi giovedì, se il programma rimarrà quello stabilito, saranno messi in vendita i 500 biglietti in più di Curva Nord. Per altro vi è stato anche un deciso abbattimento dei costi, con le curve (sia nord che sud) che, per questa partita, saranno messe in vendita a un costo di 20 euro, meno del prezzo medio stagionale che si aggira intorno ai 23-25 euro, per una partita contro una delle big del campionato.

E i tifosi della Curva Nord cosa faranno? Per il momento la situazione resta di stallo. Soltanto una volta che sarà data l’agibilità al curvino e i biglietti verranno messi in vendita, i gruppi potranno annunciare il rientro, non prima. Ma saranno gli stessi tifosi a stabilirlo, comunicandolo nei tempi e modo che stabiliranno, dopo che si saranno riuniti per decidere sul da farsi. Una protesta che dura ormai quasi da tre mesi. "Non entreremo più in questa Curva finchè non cambierà una situazione che pian piano ha tolto a molti la voglia di andare alla partita a cuor leggero, come fosse una festa. Non ci divertiamo più"" Erano state queste le parole dei tifosi che avevano deciso di rimanere fuori a tempo indeterminato: "Ci vorrà il tempo che ci vorrà".

Adesso, dopo cinque partite senza i gruppi organizzati, manca solo l’ultimo miglio. Per quanto riguarda invece il resto dell’impianto, la prevendita è iniziata ieri alle 15.30 e non prevede nessuna restrizione. In gradinata premium il costo per un intero è di 30 euro, mentre per gradinata laterale 27. In tribuna inferiore la tariffa intera è di 40 euro, mentre per la superiore 60. Prosegue anche la promo relativa agli under 19. Nel settore di gradinata laterale infatti saranno riservati 200 biglietti a ragazzi e ragazze appartenenti al di sotto dei 19 anni. Tali biglietti saranno disponibili (fino ad esaurimento del numero previsto) esclusivamente al Pisa Store di Via Oberdan (Borgo Largo) al prezzo speciale di 10 euro, più due di prevendita.