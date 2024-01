Da un Bonfanti a un altro in attesa del derby. Occhi puntati sul difensore dell’Atalanta

di Michele Bufalino

PISA

Diviso tra campo e calciomercato, la vigilia di Pisa-Spezia per il gruppo nerazzurro è caldissima, in attesa del derby di campionato. Anche il tecnico Alberto Aquilani coprirà le sue carte non tenendo la consueta conferenza stampa pre-gara. Nel frattempo il mercato continua a tenere banco e il tempo stringe, visto che siamo entrati negli ultimi giorni di trattative. Novità in difesa. Da un Bonfanti... a un altro. I nerazzurri infatti hanno provato a sondare il terreno per Giovanni Bonfanti, difensore classe 2003 dell’Atalanta. Il giocatore lo scorso anno si mise in evidenza con il Pontedera, con il quale disputò un’ottima stagione in prestito. Quest’anno, per il progetto dell’Atalanta Under 23, attualmente al quarto posto in Serie C, ha ottenuto 12 presenze, un gol e due assist. Di piede mancino, Bonfanti può giocare sia come difensore centrale, sia come terzino destro e sinistro. Il centrale dell’under 23 bergamasca potrebbe però non uscire dal roster in questa fase, ma ha attirato le attenzioni di diversi club di Serie B, Pisa compreso. Su di lui infatti si è fiondato anche il Como nei giorni scorsi, la Ternana, ma anche la Sampdoria. Nessuna di queste squadre per ora ha affondato il colpo, così anche i nerazzurri che, in questo momento, non hanno ricevuto parere positivo per avanzare nella trattativa. Su Elio Capradossi invece, 27 anni, altro nome caldo del reparto difensivo, che ha risolto il suo contratto con il Cagliari due giorni fa, sarebbe in vantaggio il Brescia.

Nessuna novità per il giovane Lorenzo Amatucci (2004), centrocampista della Fiorentina, così come per gli altri profili trattati per il reparto difensivo. Nel frattempo i dirigenti devono pensare alle uscite. Da un lato infatti resta da capire quale sarà il futuro di Maxime Leverbe che oggi potrebbe non essere convocato nuovamente per la seconda volta consecutiva. Il giocatore non ha ricevuto altre offerte, per ora, da club italiani e resta su di lui una finestra sulla Francia. Su Touré invece si deciderà tutto la prossima settimana, dopo la sfida con lo Spezia. Il Cagliari insiste e sembrerebbe in vantaggio proprio sui liguri, anche con una possibile contropartita (Jacopo Desogus). Infine restano ancora cedibili Emanuel Vignato e Roko Jureskin, quest’ultimo con un timido interessamento di Lecco e Feralpisalò. Tra le possibili uscite, ma non per questa stagione, il Bologna si sarebbe fatto nuovamente avanti per Simone Canestrelli. Anche Marco Di Vaio, dirigente rossoblù, venne all’Arena a visionarlo. Il Pisa valuterà soltanto a fine campionato, ma per ora il difensore è elemento centrale della rosa nerazzurra. Se partirà anche Pietro Beruatto (interessamenti su di lui da parte di Udinese, Empoli, Frosinone e Cagliari) i nerazzurri potrebbero valutare un ulteriore ingresso, così come in attacco dove la società rimarrà vigile negli ultimissimi giorni di trattative.