D’Alessandro, finalmente buone notizie. L’esterno torna ad allenarsi con la squadra

di Michele Bufalino

Il Pisa riabbraccia la sua gente per un allenamento aperto. Non accadeva dall’aprile 2022, prima della sfida al Via del Mare contro il Lecce. Ben sette mesi dopo è l’Arena Garibaldi a riempirsi di pubblico, con il gruppo squadra alla corte di Alberto Aquilani che si è esercitato di fronte a circa 250 spettatori, assiepati sulla tribuna inferiore dell’impianto pisano. Tra le buone notizie il ritorno in campo di Alessandro De Vitis che da un paio di giorni sta accelerando le operazioni con il gruppo, così come Marco D’Alessandro. Quest’ultimo ha disputato tutta la partitella nell’ultima parte dell’allenamento, mettendosi in luce con diversi cross e intuizioni, di fatto candidandosi prepotentemente per avere una chance di giocare contro il Brescia il prossimo 25 novembre.

La squadra ha iniziato ad allenarsi con una parte atletica per poi concentrarsi su esercizi di possesso palla a ranghi ridotti, mentre un’altra parte del gruppo invece si concentrava separatamente con esercizi con il pallone e separatamente si allenavano anche i portieri. Nell’ultima parte la partitella che ha visto la defezione di Beruatto e di chi ha svolto alti carichi di lavoro in precedenza. Aquilani si è concentrato con tutte le soluzioni tattiche a disposizione, sia con la difesa a quattro, sia con la difesa a tre. Da segnalare una mossa molto particolare del tecnico Alberto Aquilani. I calciatori Piccinini, Barberis e Miguel Veloso si sono infatti alternati con due pettorine bianche in mezzo al campo svolgendo i ‘jolly’ per ambedue le formazioni. Di fatto potevano entrare in gioco alternativamente per l’una o l’altra squadra in campo in ogni fase di possesso, giocando per entrambe le squadre con specifici compiti di costruzione di gioco. Vista anche l’assenza di sette giocatori convocati in nazionale Aquilani ha utilizzato anche alcuni ragazzi presi in prestito dalla Primavera del tecnico Matteo Innocenti. In attacco sono state utilizzate diverse soluzioni e, per alcuni minuti, hanno giocato insieme Torregrossa, Moreo e Gliozzi in una sorta di tridente.

Molti i cambi per il tecnico che ha spesso e volentieri mischiato le carte in corso d’opera. Tante le reti di fronte al pubblico presente, con Lisandru Tramoni, Moreo, Masucci (con le ‘solite’ acrobazie), ma anche Valoti a marcare in un ipotetico tabellino, anche se resta impossibile stabilire un punteggio per i tanti cambi in mezzo al terreno di gioco. Il pubblico (e anche una parte della stampa) chiedeva a gran voce un modo per riabbracciare i propri beniamini e la società ha risposto organizzando questo allenamento aperto.

Alla fine tanti applausi per i giocatori e appuntamento per la squadra all’ultima seduta settimanale programmata per questa mattina sui campi del Centro Sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado. Seguirà un giorno di riposo prima del rientro in campo previsto per lunedì.