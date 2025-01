Dall'andata al ritorno asimmetrico, come sono andate le gare del secondo turno

Pisa, 9 gennaio 2025 - Grazie al calendario asimmetrico, le gare del secondo turno non saranno identiche a quelle del secondo turno del girone d'andata. Vediamo come sono finite le sfide che si ripropongono in questo weekend partendo dal Pisa.

Pisa-Carrarese - La Carrarese ha vinto l’unico precedente contro il Pisa in Serie BKT (1-0 all’andata); quella toscana potrebbe diventare la seconda squadra contro cui i gialloblù vincono le prime due gare nel campionato cadetto dopo esserci riusciti contro il Casale nel 1947.

Salernitana-Sassuolo - Dopo il successo nella gara di andata (4-0, il 23 novembre 2024), il Sassuolo potrebbe vincere senza subire gol due sfide di fila contro la Salernitana per la prima volta in Serie BKT.

Cosenza-Mantova - Dopo aver perso nella gara di andata contro il Mantova (2-3), il Cosenza potrebbe perdere entrambe le sfide stagionali contro una formazione neopromossa per la seconda volta negli ultimi due campionati di Serie BKT (0-2 sia all’andata che al ritorno vs Catanzaro nello scorso torneo)

Frosinone-Cremonese - Dopo l’1 a 0 dell’andata con gol di Vazquez, il Frosinone cerca la terza vittoria (su nove precedenti) contro la Cremonese in Serie BKT (4N, 3P), entrambi i successi sono arrivati in gare casalinghe: 1-0 il 1° novembre 2020 e 2-1 il 9 aprile 2022.

Palermo-Modena - Dopo il pareggio dell’andata, Il Palermo cerca la 19a vittoria contro il Modena in Serie BKT (18V, 15N, 10P). Solo contro Hellas Verona (22) e Brescia (19) i rosanero hanno ottenuto più successi nel campionato cadetto.

Bari-Reggiana - La Reggiana ha alternato un pareggio (tre) a una vittoria (due) nelle ultime cinque partite contro il Bari in Serie BKT; dopo il 2-2 dello scorso novembre, le due formazioni potrebbero dividersi la posta in palio per più gare di fila nel campionato cadetto per la seconda volta dopo una striscia di tre match tra il 1942 e il 1951.

Spezia-Juve Stabia - Dopo il successo nella gara di andata (3-0, il 10 novembre 2024), lo Spezia potrebbe vincere due sfide di fila contro la Juve Stabia per la prima volta in Serie BKT.

Sudtirol-Catanzaro - Il Südtirol non ha mai vinto nei tre precedenti contro il Catanzaro in Serie BKT registrando due sconfitte e un pareggio; contro nessun’altra squadra i biancorossi contano più gare senza successi nel torneo (tre anche contro Spezia e Frosinone), e inoltre solo contro Palermo e Modena (entrambi tre) hanno perso più gare nel campionato cadetto.

Cesena-Cittadella - Dopo il successo nella gara di andata (2-0), il Cesena può vincere entrambe le gare stagionali contro il Cittadella per la seconda volta in Serie BKT, dopo esserci riuscito nel 2016/17, con Andrea Camplone in panchina.

Brescia-Sampdoria - Dopo il successo nella gara di andata (1-0), il Brescia può vincere due gare di fila contro la Sampdoria per la seconda volta in Serie BKT dopo il 1979; inoltre, le Rondinelle potrebbero conquistare la posta piena in entrambe le gare stagionali contro i blucerchiati per la prima volta nel campionato cadetto.