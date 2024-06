Direttore sportivo: Knaster e Corrado incontreranno Vaira a Forte dei Marmi

Pisa, 18 giugno 2024 - Alexander Knaster e la famiglia Corrado incontreranno nuovamente a Forte dei Marmi Davide Vaira per proporgli la cattedra di direttore sportivo. Uscito, seppur temporaneamente, a fine maggio, dalla lista ristretta di papabili direttori sportivi, in luogo di Castagnini, Rossi, Magalini e Baldini, l'ex direttore sportivo Davide Vaira, da anni legato da una profonda amicizia con la famiglia Corrado, è rientrato in lizza in questo weekend dopo il rifiuto di Castagnini, che ha preferito rimanere a Brescia e dopo che Rossi e Magalini si sono impegnati tra Marsiglia e Bari. La società, che poteva anche virare su Baldini, ha preferito un nome di maggiore esperienza come Vaira. Negli ultimi anni il Pisa e il Modena avevano lavorato insieme chiudendo alcune operazioni di mercato. Non solo lo scambio Gliozzi-Bonfanti, ma l'anno prima anche l'affare Ionita oltre all'arrivo in nerazzurro di Gargiulo. In programma, nelle prossime ore, un nuovo incontro, stavolta insieme anche con Alexander Knaster a Forte dei Marmi, dopo che la famiglia Corrado aveva già incontrato il direttore a fine maggio, ma al tempo c'era stata una prima fumata grigia. Michele Bufalino