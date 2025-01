Doppio colpo in entrata, si guarda in Serie A. Mentre la Samp punta forte su Nicolas

Inizia oggi il calciomercato nerazzurro, con la finestra delle trattative che si protrarrà fino al prossimo 2 febbraio. La società nerazzurra sta leggermente variando in corsa le proprie strategie, considerando le novità che vedono Nicholas Bonfanti richiesto dal Mantova, ma più in generale la dirigenza aperta a una cessione in prestito o a titolo definitivo.

Il Pisa vorrebbe fare spese in Serie A e, in questa fase, sta restringendo il cerchio su profili che hanno avuto meno spazio, facenti parte di una squadra di metà-bassa classifica proveniente dalla massima serie. Due in particolare che rispondono a questi identikit dovrebbero essere in uscita su cui emergerebbe anche qualche contatto nelle scorse settimane. Il primo è Antonio Raimondo, 9 presenze con la divisa del Venezia, in precedenza alla Ternana. Su di lui ci sarebbero però diverse altre squadre di Serie B, tra cui anche la Sampdoria, ma non solo. Un altro profilo in uscita è il sempreverde Alberto Cerri. Il 28enne, cinque presenze col Como, in passato è stato seguito spesso dalla società nerazzurra, ma è molto defilato.

Questi due giocatori non rappresenterebbero però la primissima scelta, un nome non ancora emerso, sempre proveniente dalla Serie A. Ci sarebbe infatti un piano B, dalla Cadetteria e, tra i giocatori che piacciono c’è sicuramente anche Andrea Adorante della Juve Stabia, otto reti in 18 partite con la divisa delle vespe. Difficile però che il giocatore, su cui si regge tutto l’attacco dei campani, possa lasciare i gialloblù, in questo momento del campionato al centro della lotta per i playoff.

C’è anche l’identikit dell’esterno che il Pisa sta cercando, da alternare a Idrissa Touré, visti gli infortuni di Esteves e Leris, un giocatore obbligato da acquistare vista la situazione del reparto. Anche in questo caso si tratterebbe di un giocatore proveniente dalla Serie A e che sta trovando meno spazio. Non mancano le alternative, ma per il momento il nome del calciatore non è ancora emerso.

La strategia per il sostituto di Jevsenak, in uscita, potrebbe invece essere un giocatore anche in prestito, ma non è una priorità per il momento quella zona del campo, comunque ben coperta da più giocatori capaci di interpretare il ruolo.

Sulle cessioni, un po’ a sorpresa, si registra un interessamento della Sampdoria per il portiere Nicolas, rimasto a fare il secondo per tutto l’anno, pur avendo festeggiato, nei giorni scorsi, le 100 presenze in nerazzurro tra campionato, coppa e playoff, premiato dall’Associazione Cento. Un movimento tutto da interpretare che, se dovesse andare in porto, forse potrebbe essere inserito in un più ampio disegno di mercato.

Si discute infine sempre tra Pisa e Reggiana per il difensore del Pisa Francesco Coppola, titolarissimo in prestito dai nerazzurri alla Vis Pesaro. Sul giocatore si era interessata anche la Juventus Next Gen. In uscita anche Emanuel Vignato.