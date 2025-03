Eterno derby, D’Angelo punzecchia il Pisa: "Il Pisa avrebbe solo tre punti di vantaggio"

Le cose sono due: in casa Spezia la matematica è un’opinione, oppure le stanno tentando tutte pur di abbassare una pressione che, a otto turni dal termine della stagione regolare, inizia a farsi sentire in modo p deciso. Perfino chi dalle nostre parti si era cucito addosso l’abito di "gentleman della panchina" è rimasto coinvolto. Nel corso della presentazione della sfida tra Spezia e Brescia, che alle 20.30 di stasera riapre le danze della cadetteria, Luca D’Angelo si è soffermato sul tema della rincorsa al secondo posto occupato dai nerazzurri: "Il Pisa è una squadra molto forte, lo ha dimostrato nello scontro diretto del ‘Picco’. Sono ancora davanti in classifica e quindi dobbiamo fare meglio di loro. Il distacco sul campo però è di 3 punti, è bene ricordarlo. Il resto del divario è soltanto frutto della vittoria a tavolino di Cittadella".

Legittima, regolamento alla mano, aggiungiamo noi: sfidiamo chiunque, mettendosi nella situazione vissuta dal Pisa al "Tombolato", a non chiedere il rispetto delle regole come hanno fatto a suo tempo i nerazzurri. Schermaglie dialettiche a parte, questa sera dal "Picco" i bianconeri riapriranno la caccia allo Sporting Club di Pippo Inzaghi: la trentunesima giornata si apre con l’anticipo tra "aquilotti" e "rondinelle", in un incrocio nel quale ci si giocano punti pesanti per obiettivi opposti. Il Brescia di Rolando Maran infatti deve invertire la pericolosa rotta presa da qualche settimana a questa parte: la formazione lombarda progressivamente è stata risucchiata nella lotta per i playout e non può più lasciare niente al caso. Anche al cospetto della terza forza del torneo, i biancoblu dovranno provare a raccogliere punti.

Domani il turno di campionato proseguirà con il derby tra Sassuolo e Reggiana, che si porta con sé una feroce polemica sull’assegnazione delle curve del "Mapei Stadium": su input della società neroverde, accolto da tutte le autorità, è stata negata l’inversione delle curve. Alto livello di pathos anche per la gara di Marassi tra Sampdoria e Frosinone: in palio punti cruciali nella corsa alla salvezza. Stessa atmosfera che circonderà il "Martelli", dove il Mantova ospiterà il SudTirol. Di altro tenore, in termini di classifica, il confronto tra Cesena e Juve Stabia di domenica 30 marzo: al "Manuzzi" le due squadre si giocano una fetta importante delle speranze di accedere ai playoff. M.A.